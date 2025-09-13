美可望降息 債券迎轉機

聯準會下周即將召開9月份FOMC會議，市場對聯準會重啟降息的預期增溫，目前預估可能性突破九成。而受惠於降息循環將啟動，債券也可望迎來轉機。投信法人建議，在不確定性尚存下，可適度搭載短天期債，以平衡整體投資組合波動。

法人表示，在市場對於降息預期樂觀下，可適度提升債券部位的存續期間，以迎接掌握降息帶來的潛在資本利得，不過也仍須考量後續降息步調仍舊難以判定，需視通膨走勢與關稅實施後帶來的影響。

群益投信債券ETF投資團隊表示，在全球央行年會上，聯準會主席鮑爾釋出降息可能訊號，市場情緒轉趨樂觀。

但通膨仍具韌性，部分官員態度保留，強調需觀察更多數據，政策分歧使全年降息路徑仍不明朗，市場不宜過早定調。

對於存債的投資人來說，建議現階段可採長天期債與短天期債兼備的配置模式，既掌握收益與潛在資本利得，也具備防禦力以因應市況變化。

在標的選擇上，長天期債可留意資產品質較佳的20年期以上ESG投等債、25年以上美債，短天期債則可留意0-5年ESG投等債、0-1年極短天期美債與非投等債。

根據過往數據統計，若投資組合採取長天期ESG投等債與短天期0-5年ESG投等債來半來做配置，以近五年年化波動度來看，明顯下降，持有單一長天期債券的年化波動度近10.4%，加了短天期債配置後的投組年化波動度降至6.1%；以長期存債角度來看，既顧息收，又控波動，是更為理想的配置模式。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志指出，市場環境變化多端，利率政策走向實屬難料，也成為投資人在存債時感到最有挑戰的地方，後續來看，即使聯準會9月降息，也不一定是一次到位，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響。

短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益。

其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，隨著利率正常化的腳步運行，債券資本利得空間可望同步放大，長天期美債因存續期間長，在降息過程中受惠程度相對大，建議投資人不妨透過適度布局長天期美債ETF，既有助掌握後續降息帶來的資本利得空間價差，也分散風險並順勢多掌握一穩健收益來源。

主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰分析，當前景氣處於擴張期末段，但不會進入衰退，聯準會採取緩降息方式，試圖引導景氣軟著陸。

在這個基本假設環境下，有利非投資等級債的未來表現，亦即在享受非投資等級債相對高利率的同時，也可以適度迴避因違約風險造成的價格波動或損失。

目前非投等債指數殖利率約為7%上下，若於非投等債殖利率高於6.9%時進場，依據歷史數據回測，持有一年、二年平均報酬率相對亮眼，可望較公債與投等債取得更高的風險溢酬，為收益追求型投資人創造潛在報酬空間。