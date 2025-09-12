短期非投等債 有看頭

市場預期美國聯準會（Fed）將於下周降息，風險資產普遍上揚。法人指出，全球總體經濟環境日益複雜，投資人的資產配置宜採取多元靈活策略，以因應市場的變化。

富達國際投資團隊指出，股票下行風險已緩解，但最近風險資產大幅反彈，價格已偏高，因此對於整體股票維持中立評等。在債券方面，投資等級債券的利差縮窄，富達更看好非投資等級債基本面依然穩健，且總收益率仍具吸引力，尤其是短天期非投資等級債券。

富達國際基金經理張宇翔提醒，全球市場風向轉變，在美國政策不確定性、歐洲通貨膨脹下行、中國大陸穩中求進的背景下，分散投資、密切追蹤央行動向，將是近期資產配置的關鍵。

施羅德投信指出，Fed為降低經濟衰退風險，將有理由加快降息腳步。對債市投資人而言，這代表利率循環反轉的機會正在加速浮現，將對全球債市帶來全新的投資契機。

施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈指出，今年以來，中短天期利率下滑的幅度遠大於長天期，顯示市場對降息的預期已率先反映在短端債券上。在這樣的環境下，靈活調整存續期間成為債券投資勝出的關鍵。

此外，施羅德也看好新興市場當地貨幣債券，因為收益率極有投資吸引力，特別是墨西哥、巴西、印尼、菲律賓等。整體來說，全球債市正迎來新的周期，投資人若能把握利率轉折期，將有機會在兼顧收益的同時，降低整體資產組合的波動。

施羅德全球固定收益團隊最高主管Julien Houdain指出，美國整體經濟仍維持溫和成長，但企業的擴張力道呈現降溫，反映出經濟結構正逐步轉向疲弱。對於通膨，他則認為即便關稅將推升部分核心商品價格，但整體CPI不會重演2021年的大幅飆升，而是可能維持在3%出頭的區間。這樣的環境，使Fed有更充分的理由啟動降息循環，協助經濟「軟著陸」。

富蘭克林投顧建議投資人，第4季採取「三迎策略」，以掌握政策及旺季行情。「迎降息」首選美國平衡基金及非投資等級債券基金；「迎順風」看好非美元資產的政策與資金浪潮，包括全球債券、新興市場當地貨幣債券和日本股票基金，並納入5%~10%黃金產業型基金，強化整體投組的韌性；「迎旺季」標的則看好美國科技、創新科技股票基金，參與人工智慧（AI）發展百花齊放的多頭列車。