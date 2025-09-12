ESG 基金 長線釣大魚

美國對各國關稅稅率已於8月大致底定，令市場不安情緒降低。並且，近三個月ESG領先者（ESG Leaders）指數上漲逾10%，投信法人表示，ESG企業獲利增長強勁，ESG相關基金可長線布局。

儘管美國10年期公債殖利率近一季走升，但隨著關稅不確定性消退，市場風險偏好度上升，進而帶動各債種的利差收斂，近三個月的ESG投資級債指數上漲1.9%，ESG非投資級債指數亦上揚4.4%，而近一年來的ESG債券指數表現均微幅領先非ESG債券指數。

柏瑞投信2025年「洞悉ESG」秋季號報告指出，全球央行已邁入降息循環，且市場預期美國聯準會（Fed）9月降息，令美國企業貸款壓力得以減緩。

此外，觀察美國經濟仍具韌性，企業財報表現穩健，預估全球ESG股票指數今年的EPS成長率，可望超越去年的8.4%來到雙位數的15%，同時優於全球股票指數的11%，長遠來看ESG企業的股票相對於一般企業的股票更具獲利能力。

柏瑞投信表示，今年上半年資金明顯回流全球ESG債券基金，使得全球ESG相關基金的資產規模在6月成長1.5%，累積達到歷史高點的3.4兆美元，占全球基金資產規模約5.9%。

隨著ESG債券需求持續回溫，ESG債券4月利差曾短暫回到與一般債券相當，不過隨後又快速收斂回到小幅溢價水準，顯示投資人對ESG相關資產的投資需求仍高。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出，由於ESG企業的基本面依然穩健，ESG企業股票具有較強勁的獲利成長動能、較低的資金成本優勢，預期仍具有較佳的長線上升潛力。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，在聯準會降息預期下，目前投資氣氛處於謹慎觀望階段，在ESG債券配置上，偏好成熟國家的科技與銀行等產業，新興市場則看好通訊、金融與公用事業。

至於在ESG股票方面，相對偏好科技及金融相關產業，低配醫療及能源產業相關持股。