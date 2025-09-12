美股迭創歷史新高，法人指出，美股長期趨勢向上，可望是提升投資組合爆發力的主力。投資人布局美股時，可聚焦大型龍頭股，不但可創造更好的投資績效，且也更有效率。

貝萊德投信表示，長期投資美股，除了分散布局，鎖定市值與獲利兼具的龍頭股更是關鍵策略，因為美股龍頭長期表現超車大盤。

以貝萊德iShares安碩標普500卓越50（009813）追蹤的S&P 500卓越50指數來說，聚焦美股市值50大企業，三年、五年及十年的年化報酬率都勝過S&P 500指數。

美股龍頭企業期績效勝出，009813經理人楊貽甯分析，關鍵在於「市值集中效應」。

目前S&P 500市值50大企業合計市值占比已接近六成，遠高於2014年的38%，顯示資金愈發集中於具競爭優勢的巨型企業。

楊貽甯強調，這50檔龍頭企業在獲利能力、營業利潤率與現金流等財務指標上，明顯優於S&P 500指數其餘的450檔成分股，未來成長潛力更具想像空間。

而且，這50大與大盤的相關係數高達97%，當美股走升時，這些指標型龍頭往往能同步受惠、表現亮眼。

摩根投信也看好美股的投資機會。美國經濟受到關稅影響而成長趨緩，提供聯準會（Fed）降息空間，大而美法案則嘉惠企業稅務支撐供給面，整體企業獲利基本面仍強勁。即使最近較多逆風，但美股仍可望是投資組合獲利爆發力的主要動能。

EPFR統計顯示，過去十周之中，科技基金有九周為淨流入，到3日為止的一周更吸金近43億美元，高居所有產業型基金之冠。其中，以機器人與人工智慧（AI）、網路、半導體等基金最受青睞。

摩根投信建議，投資人如果想布局美股，可考慮科技股為主的美股基金，以提升投資組合的獲利爆發力。