基金操盤手／債市布局 三機會三風險

近期市場對於聯準會9月降息信心大增，在美國經濟數據分歧、降息預期高漲的背景下，機會、風險並存，景順投信環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）表示，第4季建議以防禦性布局為主，債市將有三機會，但也要留意三個風險。

文家輝指出，預計聯準會將於9月啟動降息循環，甚至不排除降兩碼，主因過去幾個月非農就業數據初估、修正數字皆偏低，意味進入景氣循環尾聲，目前抑制失業率是更重要的目標，預估美國經濟將有八成機會軟著陸。

目前情境下，文家輝認為債市有三個機會，首先是，在去全球化的環境下，預期全球供應鏈將持續破碎，以服務業為導向的產業，如金融業，將相對受惠，而以商品、資本財和工業為主的產業則會受到衝擊。

其次，川普政府致力於法規鬆綁，對於債權投資人而言，過度放款恐導致資產品質惡化。因此，更看好歐洲銀行，因其受到更嚴格的法規監管，對債權的保護更嚴謹。最後，由於人口老化，看好保險業和醫療保健產業。另外，消費形態改變上，Z世代消費習慣不同，對品牌忠誠度較低，因此，對景氣循環消費產業較不看好。

但文家輝指出，目前債市同樣有三個風險，第一、未來殖利率曲線陡峭化可能因美國財政赤字增加，加上去美元化的壓力，恐導致長天期殖利率進一步攀升。第二、聯準會降息並非因為經濟數據變差，而是受到政治介入的影響，將損害其獨立性，長天期殖利率可能會失控地上升。

第三、目前市場信心不足，雖目前有許多ETF資金湧入市場，然而一旦總體經濟環境出現變化，這些資金的進出就會受到影響。

展望第4季，文家輝表示，目前市場情緒樂觀，但為應對市場可能出現的脆弱情緒，建議以防禦性布局為主，並拉長存續期。同時拉高現金部位，保留足夠彈藥，一旦市場出現風險趨避情緒，信用利差擴張時，能有機會逢低布局。