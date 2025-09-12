35檔債券商品 下周除息

下周進入ETF除息高峰，總計有35檔債券ETF將在下周除息，其中有24檔集中在16日除息，由於美國聯準會將於下周舉行FOMC會議，市場對降息預期增溫，吸引資金流入債市，加上年化配息率表現不錯，持續吸引穩健型投資人。

根據統計，16日將除息的24檔債券ETF，過半數預估年化配息率都在5%以上。從每股配發金額來看，群益0-1年美債（00859B）配0.608元最高，預估當期殖利率近1.51%、年化配息率約6%，其他如國泰A級科技債、中信全球電信債、凱基美國非投等債等配發金額、年化配息率也具吸引力。

群益0-1年美債經理人李鈺涵表示，美國聯準會將於下周召開FOMC會議，市場普遍認為9月重啟降息已箭在弦上，不過後續的降息幅度，以及是否連續降息仍舊難料，因此在債券配置上，仍建議投資人適度配置利率風險相對低的短天期債券，兼顧收益與抗震兩大需求。極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，具備較低波動的特性，在市況可能因利率變化而波動之下，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度。

同樣在16日除息的凱基美國非投等債，每受益權單位數預計配發0.08元，以昨（11）日收盤價計算，年化配息率約6.8%。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，非農數據顯示就業市場進一步弱化，而同期間通膨數據尚屬溫和，市場對未來一年降息預期從4.7碼上升至5.0碼。然而財政紀律隱憂壓抑債券需求，且美國聯準會官員態度仍強調雙面風險，影響利率走向的因素呈現多空拉鋸，預期美國十年期公債殖利率將在4~4.5%之間區間震盪。

有鑒於美國經濟成長穩健，企業有實質獲利支撐，且資本市場流動性佳，在企業融資壓力小，預期2025年違約率將維持低檔，非投等債仍可作為追求收益的核心配置。