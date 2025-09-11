台達電股價站上800元 高含「達」量商品績效亮眼

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台達電股價攻上800元、市值突破2兆元，成為台股焦點之一，也帶動相關ETF股價齊揚。

法人指出，若小資族不便直接布局個股，亦可透過含台達電比重較高的ETF參與漲勢，近周績效強勁吸引市場目光。

台達電合併營收已連續兩個月改寫單月新高，本土法人與外資同步上調獲利預估與目標價，推升股價再創新猷。昨（10）日台達電股價首度突破800元大關，市值也成功跨越2兆元門檻，並進一步帶動持股比重居前的台股ETF於近一周股價齊揚，包括台新臺灣IC設計、野村臺灣新科技50、富邦旗艦50、中信綠能及電動車、兆豐藍籌30等，績效表現亮眼。

事實上，法人指出，台達電股價相對較高，若小資族難以直接進場，市場上亦有多檔持股涵蓋台達電的ETF可供選擇。其中，台新臺灣IC設計（00947）配置台達電比重達12.0%，是唯一「含達」比重逾雙位數的台股ETF，近一個月績效達8%，表現突出。

台新投信表示，今年第4季的AI伺服器需求仍亮眼，應有助於抵消非AI相關業務的淡季效應，整體台股呈現淡季不淡，帶動台股頻頻創高，建議投資人可以找尋股價位置相對其他AI供應鏈較低的IC設計族群配置。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，台灣方面，雖製造業景氣指數仍處於收縮區間，但出口表現維持強勁，第2季經濟成長率表現優於預期，顯示台灣經濟在外需支撐下仍具韌性。

何彥樟表示，科技依然是投資市場的亮點，台灣在晶圓製造、IC設計及零組件供應具備完整聚落與領先優勢，將是這波科技浪潮中最重要的受惠者之一；AI應用需求持續擴散，高效能運算、先進封裝以及雲端基礎設施升級，已經成為產業主要動能。

全球AI ETF 後勁十足

隨企業對生成式AI、大數據分析與自動化解決方案的需求不斷提升，全球AI市場規模預估在2030年突破1兆美元，帶動國內AI...

REITs基金 迎春風

美國聯準會（Fed）降息呼聲愈來愈高，資產證券化（REITs）資產迎降息春風，近一個月績效不輸全球股票型基金，也成為接下...

半導體展望與降息預期升溫 法人建議伺機布局「聯邦精選科技基金」

近期國際金融市場持續受到美國經濟數據影響。最新公布的8月非農就業人數僅小幅增加，失業率升至近年新高，反映就業市場開始降溫。法人指出，這樣的變化搭配通膨壓力趨緩，使市場普遍預期聯準會最快可能在9月採取降

息收打底＋具成長性 有料

台股步入除權息旺季尾聲、市場逐步消化漲多壓力，加上市場期待更多堅實基本面等信心挹注下，近期美、台股重啟漲勢。法人表示，面...

美股、台股創高效應 科技型基金 牛氣沖天

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數再締新猷，全球科技主題基金在新高行情加持下，淨值也同步登頂，牛氣沖天，績效...

