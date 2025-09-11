台達電股價站上800元 高含「達」量商品績效亮眼

台達電股價攻上800元、市值突破2兆元，成為台股焦點之一，也帶動相關ETF股價齊揚。

法人指出，若小資族不便直接布局個股，亦可透過含台達電比重較高的ETF參與漲勢，近周績效強勁吸引市場目光。

台達電合併營收已連續兩個月改寫單月新高，本土法人與外資同步上調獲利預估與目標價，推升股價再創新猷。昨（10）日台達電股價首度突破800元大關，市值也成功跨越2兆元門檻，並進一步帶動持股比重居前的台股ETF於近一周股價齊揚，包括台新臺灣IC設計、野村臺灣新科技50、富邦旗艦50、中信綠能及電動車、兆豐藍籌30等，績效表現亮眼。

事實上，法人指出，台達電股價相對較高，若小資族難以直接進場，市場上亦有多檔持股涵蓋台達電的ETF可供選擇。其中，台新臺灣IC設計（00947）配置台達電比重達12.0%，是唯一「含達」比重逾雙位數的台股ETF，近一個月績效達8%，表現突出。

台新投信表示，今年第4季的AI伺服器需求仍亮眼，應有助於抵消非AI相關業務的淡季效應，整體台股呈現淡季不淡，帶動台股頻頻創高，建議投資人可以找尋股價位置相對其他AI供應鏈較低的IC設計族群配置。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，台灣方面，雖製造業景氣指數仍處於收縮區間，但出口表現維持強勁，第2季經濟成長率表現優於預期，顯示台灣經濟在外需支撐下仍具韌性。

何彥樟表示，科技依然是投資市場的亮點，台灣在晶圓製造、IC設計及零組件供應具備完整聚落與領先優勢，將是這波科技浪潮中最重要的受惠者之一；AI應用需求持續擴散，高效能運算、先進封裝以及雲端基礎設施升級，已經成為產業主要動能。