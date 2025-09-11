全球AI ETF 後勁十足

隨企業對生成式AI、大數據分析與自動化解決方案的需求不斷提升，全球AI市場規模預估在2030年突破1兆美元，帶動國內AI相關ETF股價勁揚，包括台新全球AI（00851）、元大全球5G等近一月皆漲逾5%。

法人表示，今年第3季已有9.7%的企業採用人工智慧，高於前一季的9.2%，預估在未來半年快速攀升至15%，全球AI ETF後勁十足，逢回可加碼布局。

台新全球AI ETF研究團隊表示，近期AI類股屢創新高，引發部分投資人擔憂科技泡沫重演。然而觀察全球市值前五大公司如輝達、微軟、蘋果、谷歌及亞馬遜，目前平均本益比僅28倍，不僅遠低於2000年科技泡沫時期的50倍，也尚未觸及2021年的40倍高點，短期內並未出現明顯泡沫跡象。

台新投信指出，伴隨資料中心投資擴張、半導體需求增加以及雲端應用深化，AI影響力正逐步滲透至醫療、金融、製造等傳統產業。根據美國普查局數據，預估在未來半年資訊科技業的人工智慧採用率將從25%升至36%，金融保險業也將由17%提升至25%，顯示核心產業對AI的需求仍強勁。

近一周及一月績效皆居同類型基金第一的台新全球AI ETF前五大持股涵蓋谷歌、艾司摩爾、蘋果、亞馬遜及台積電，完整布局美、歐、台核心AI標的，讓投資人能一次掌握全球產業龍頭，在上述核心持股大漲下，績效繳出亮眼成績單。

甲骨文公布財報同時上調財測，預期2026會計年度雲端基礎設施經營營收將大增77%，達到180億美元，反映雲端業務被視為未來增長的核心引擎，推動盤後大漲27%，帶動元大全球AI ETF強勢表現，昨（10）日盤中最高價達78.5元，再創歷史新高，收盤漲幅2.3%

同時，近期成分股陸續公布財報，從AI半導體晶片、AI相關產業的PLTR、Snowflake等，加上AI營收超過50%的科技巨頭等呈現輪漲格局，推升元大全球AI ETF強勢上漲。搭配時序將進入第4季科技股傳統旺季到來，AI產業儼然已經成為全球投資主流，建議可逢低布局。