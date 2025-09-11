REITs基金 迎春風
美國聯準會（Fed）降息呼聲愈來愈高，資產證券化（REITs）資產迎降息春風，近一個月績效不輸全球股票型基金，也成為接下來貨幣政策轉向的投資亮點。
根據理柏資訊統計至9日，投信發行REITs基金績效近一個月平均漲幅4.7%，優於全球一般股票型4.4%；ETF部分，復華富時不動產（00712）、富邦入息REITs+兩檔，近一個月有6～7%的報酬表現。
全球股市近一季翻多，包括復華全球資產證券化、瀚亞亞太不動產證券化、富邦長照產業收益不動產證券化、兆豐新加坡交易所房地產收益、大華銀新加坡房地產收益等基金，及復華富時不動產ETF漲逾一成。法人表示，REITs資產與利率敏感度高，市場預估Fed下周宣布降息機率逾九成，將迎來評價修復機會並帶動產業表現，可納入資產配置，掌握投資機會。
復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，REIT評價仍在相對低點，隨關稅不確定性下降、美國商業地產租金成長率加速、獲利改善，將吸引資金流入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言