REITs基金 迎春風

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國聯準會（Fed）降息呼聲愈來愈高，資產證券化（REITs）資產迎降息春風，近一個月績效不輸全球股票型基金，也成為接下來貨幣政策轉向的投資亮點。

根據理柏資訊統計至9日，投信發行REITs基金績效近一個月平均漲幅4.7%，優於全球一般股票型4.4%；ETF部分，復華富時不動產（00712）、富邦入息REITs+兩檔，近一個月有6～7%的報酬表現。

全球股市近一季翻多，包括復華全球資產證券化、瀚亞亞太不動產證券化、富邦長照產業收益不動產證券化、兆豐新加坡交易所房地產收益、大華銀新加坡房地產收益等基金，及復華富時不動產ETF漲逾一成。法人表示，REITs資產與利率敏感度高，市場預估Fed下周宣布降息機率逾九成，將迎來評價修復機會並帶動產業表現，可納入資產配置，掌握投資機會。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，REIT評價仍在相對低點，隨關稅不確定性下降、美國商業地產租金成長率加速、獲利改善，將吸引資金流入。

延伸閱讀

陸經濟學家：下半年降準降息的空間不是很大

熱錢湧入股匯狂飆 新台幣連5升央行踩煞車收30.31元

外資買超476億元「創史上第12大」 大買5檔熱門台股ETF、鴻海

高檔震盪 操作心法 主流聚焦AI與軍工

相關新聞

台達電股價站上800元 高含「達」量商品績效亮眼

台達電股價攻上800元、市值突破2兆元，成為台股焦點之一，也帶動相關ETF股價齊揚。

全球AI ETF 後勁十足

隨企業對生成式AI、大數據分析與自動化解決方案的需求不斷提升，全球AI市場規模預估在2030年突破1兆美元，帶動國內AI...

REITs基金 迎春風

美國聯準會（Fed）降息呼聲愈來愈高，資產證券化（REITs）資產迎降息春風，近一個月績效不輸全球股票型基金，也成為接下...

半導體展望與降息預期升溫 法人建議伺機布局「聯邦精選科技基金」

近期國際金融市場持續受到美國經濟數據影響。最新公布的8月非農就業人數僅小幅增加，失業率升至近年新高，反映就業市場開始降溫。法人指出，這樣的變化搭配通膨壓力趨緩，使市場普遍預期聯準會最快可能在9月採取降

息收打底＋具成長性 有料

台股步入除權息旺季尾聲、市場逐步消化漲多壓力，加上市場期待更多堅實基本面等信心挹注下，近期美、台股重啟漲勢。法人表示，面...

美股、台股創高效應 科技型基金 牛氣沖天

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數再締新猷，全球科技主題基金在新高行情加持下，淨值也同步登頂，牛氣沖天，績效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。