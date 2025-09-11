REITs基金 迎春風

美國聯準會（Fed）降息呼聲愈來愈高，資產證券化（REITs）資產迎降息春風，近一個月績效不輸全球股票型基金，也成為接下來貨幣政策轉向的投資亮點。

根據理柏資訊統計至9日，投信發行REITs基金績效近一個月平均漲幅4.7%，優於全球一般股票型4.4%；ETF部分，復華富時不動產（00712）、富邦入息REITs+兩檔，近一個月有6～7%的報酬表現。

全球股市近一季翻多，包括復華全球資產證券化、瀚亞亞太不動產證券化、富邦長照產業收益不動產證券化、兆豐新加坡交易所房地產收益、大華銀新加坡房地產收益等基金，及復華富時不動產ETF漲逾一成。法人表示，REITs資產與利率敏感度高，市場預估Fed下周宣布降息機率逾九成，將迎來評價修復機會並帶動產業表現，可納入資產配置，掌握投資機會。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，REIT評價仍在相對低點，隨關稅不確定性下降、美國商業地產租金成長率加速、獲利改善，將吸引資金流入。