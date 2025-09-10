快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

半導體展望與降息預期升溫 法人建議伺機布局「聯邦精選科技基金」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國降息預期升溫，全球股市維持高檔，台灣出口支撐經濟韌性。科技股成長動能持續，半導體與AI供應鏈表現亮眼，法人看好台灣產業聚落長期投資價值。記者杜建重／攝影
美國降息預期升溫，全球股市維持高檔，台灣出口支撐經濟韌性。科技股成長動能持續，半導體與AI供應鏈表現亮眼，法人看好台灣產業聚落長期投資價值。記者杜建重／攝影

近期國際金融市場持續受到美國經濟數據影響。最新公布的8月非農就業人數僅小幅增加，失業率升至近年新高，反映就業市場開始降溫。法人指出，這樣的變化搭配通膨壓力趨緩，使市場普遍預期聯準會最快可能在9月採取降息行動。若利率環境轉向寬鬆，將有助支撐全球股市維持相對高檔。台灣方面，雖然製造業景氣指數仍處於收縮區間，但出口表現維持強勁，第二季經濟成長率表現優於預期，顯示台灣經濟在外需支撐下仍具韌性。

在產業面，科技依然是投資市場的亮點。法人分析，人工智慧（AI）應用需求持續擴散，高效能運算、先進封裝以及雲端基礎設施升級，已經成為產業主要動能。雖然部分國家因貿易政策影響，企業投資計畫有所放緩，但整體數位化浪潮並未減速。AI伺服器、手機升級、低軌衛星等新興應用，仍推動全球半導體與相關產業鏈長期擴張。台灣在晶圓製造、IC設計及零組件供應具備完整聚落與領先優勢，將是這波科技浪潮中最重要的受惠者之一。

法人表示，今年以來科技類股表現佳，為帶動大盤指數不可或缺的關鍵因子。展望後市，降息預期的升溫以及科技產業的結構性成長，將使科技主題具備長期投資價值。投資人若希望參與趨勢發展的機會，可考慮透過「聯邦台灣精選科技基金」進行核心配置。該基金以台灣具代表性的半導體、AI及雲端運算龍頭企業相關供應鏈為主要投資標的，結合台灣在全球科技產業鏈的戰略地位，提供投資人參與長期成長的投資管道。法人強調，科技產業具備結構性需求，將持續吸引資金關注，而聯邦台灣精選科技基金則可望成為投資人掌握長期成長趨勢機會的重要工具。

分類占比超過2%的類股指數近1週近1個月近3個月近6個月近1年MTDQTDYTD
大盤台灣加權指數2.22%2.38%15.14%11.47%19.48%1.32%11.76%9.32%
科技股半導體類指數2.41%1.69%16.88%15.01%29.14%2.31%11.17%9.45%
金融股金融保險類指數0.22%1.08%5.58%5.35%12.01%2.53%4.97%7.84%
科技股電子零組件類指數3.85%10.57%48.50%47.91%52.81%-1.41%43.04%39.43%
科技股電腦及週邊設備業類指數3.64%-3.31%9.54%9.42%19.07%0.14%6.00%6.24%
科技股其他電子業類指數2.48%5.13%35.53%25.53%27.20%-1.04%27.95%18.00%
科技股通信網路業類指數1.24%3.20%12.42%11.01%18.88%0.56%11.34%10.48%
傳產股運輸類指數2.26%0.39%0.59%-1.62%17.79%1.51%3.12%1.33%

相關新聞

半導體展望與降息預期升溫 法人建議伺機布局「聯邦精選科技基金」

近期國際金融市場持續受到美國經濟數據影響。最新公布的8月非農就業人數僅小幅增加，失業率升至近年新高，反映就業市場開始降溫。法人指出，這樣的變化搭配通膨壓力趨緩，使市場普遍預期聯準會最快可能在9月採取降

息收打底＋具成長性 有料

台股步入除權息旺季尾聲、市場逐步消化漲多壓力，加上市場期待更多堅實基本面等信心挹注下，近期美、台股重啟漲勢。法人表示，面...

美股、台股創高效應 科技型基金 牛氣沖天

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數再締新猷，全球科技主題基金在新高行情加持下，淨值也同步登頂，牛氣沖天，績效...

黃金價格屢創新高 相關基金績效爆發 投資報酬驚人

美國最新就業數據爆冷，市場高度預期9月聯準會（Fed）將啟動降息，美元指數走弱帶動黃金屢創新高，昨（9）日亞股開盤時間黃...

PGIM保德信高成長 聚光

老字號基金歷經多次景氣循環考驗仍屹立不搖，吸引許多長期投資人的青睞。在基富通「TISA好享投」專區，60多檔「台灣個人投...

跌就是買點？美股底氣十足 投資人可逢回布局

隨時序已進入9月，美股面臨所謂「9月魔咒」考驗。不過，回顧近一年來標普500走勢，仍展現穩健韌性，部分產業甚至強勢領漲。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。