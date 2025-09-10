半導體展望與降息預期升溫 法人建議伺機布局「聯邦精選科技基金」
近期國際金融市場持續受到美國經濟數據影響。最新公布的8月非農就業人數僅小幅增加，失業率升至近年新高，反映就業市場開始降溫。法人指出，這樣的變化搭配通膨壓力趨緩，使市場普遍預期聯準會最快可能在9月採取降息行動。若利率環境轉向寬鬆，將有助支撐全球股市維持相對高檔。台灣方面，雖然製造業景氣指數仍處於收縮區間，但出口表現維持強勁，第二季經濟成長率表現優於預期，顯示台灣經濟在外需支撐下仍具韌性。
在產業面，科技依然是投資市場的亮點。法人分析，人工智慧（AI）應用需求持續擴散，高效能運算、先進封裝以及雲端基礎設施升級，已經成為產業主要動能。雖然部分國家因貿易政策影響，企業投資計畫有所放緩，但整體數位化浪潮並未減速。AI伺服器、手機升級、低軌衛星等新興應用，仍推動全球半導體與相關產業鏈長期擴張。台灣在晶圓製造、IC設計及零組件供應具備完整聚落與領先優勢，將是這波科技浪潮中最重要的受惠者之一。
法人表示，今年以來科技類股表現佳，為帶動大盤指數不可或缺的關鍵因子。展望後市，降息預期的升溫以及科技產業的結構性成長，將使科技主題具備長期投資價值。投資人若希望參與趨勢發展的機會，可考慮透過「聯邦台灣精選科技基金」進行核心配置。該基金以台灣具代表性的半導體、AI及雲端運算龍頭企業相關供應鏈為主要投資標的，結合台灣在全球科技產業鏈的戰略地位，提供投資人參與長期成長的投資管道。法人強調，科技產業具備結構性需求，將持續吸引資金關注，而聯邦台灣精選科技基金則可望成為投資人掌握長期成長趨勢機會的重要工具。
|分類
|占比超過2%的類股指數
|近1週
|近1個月
|近3個月
|近6個月
|近1年
|MTD
|QTD
|YTD
|大盤
|台灣加權指數
|2.22%
|2.38%
|15.14%
|11.47%
|19.48%
|1.32%
|11.76%
|9.32%
|科技股
|半導體類指數
|2.41%
|1.69%
|16.88%
|15.01%
|29.14%
|2.31%
|11.17%
|9.45%
|金融股
|金融保險類指數
|0.22%
|1.08%
|5.58%
|5.35%
|12.01%
|2.53%
|4.97%
|7.84%
|科技股
|電子零組件類指數
|3.85%
|10.57%
|48.50%
|47.91%
|52.81%
|-1.41%
|43.04%
|39.43%
|科技股
|電腦及週邊設備業類指數
|3.64%
|-3.31%
|9.54%
|9.42%
|19.07%
|0.14%
|6.00%
|6.24%
|科技股
|其他電子業類指數
|2.48%
|5.13%
|35.53%
|25.53%
|27.20%
|-1.04%
|27.95%
|18.00%
|科技股
|通信網路業類指數
|1.24%
|3.20%
|12.42%
|11.01%
|18.88%
|0.56%
|11.34%
|10.48%
|傳產股
|運輸類指數
|2.26%
|0.39%
|0.59%
|-1.62%
|17.79%
|1.51%
|3.12%
|1.33%
