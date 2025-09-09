息收打底＋具成長性 有料

台股步入除權息旺季尾聲、市場逐步消化漲多壓力，加上市場期待更多堅實基本面等信心挹注下，近期美、台股重啟漲勢。法人表示，面對震盪盤堅向上的格局，有息收資產打底、潛在成長因子加持的主被動ETF更能挹注投資組合更多動能與彈性。

近期美國股市重啟漲勢，其中那斯達克指數更創下歷史新高，目前市場期盼溫和的美國通膨數據將促使聯準會降息，市場氛圍對經濟後市轉趨樂觀。

根據統計，儘管受降息、大盤挑戰新高及短線調節等因素干擾，台股主、被動高股息ETF今年來日均成交量前十大交投量能仍大致維持7,000張以上；近一個月績效則因策略因子不同而漲跌互見，其中又以富邦特選高股息（00900）、主動安聯台灣高息等相對強勢。

富邦特選高股息30ETF經理人黃煜翔表示，市場預期聯準會（Fed）有望於9月啟動降息循環，對台股整體評價面形成正面支撐。目前盤面除人工智慧（AI）產業持續吸引資金關注外，近期資金也逐步流向其他具備題材性的產業，顯示市場資金輪動效應正在擴散。隨著美國降息趨勢逐漸明朗，只要經濟未出現明顯衰退，整體盤勢可望維持正向格局。建議有穩定現金流需求的投資人，可透過高股息ETF參與台股第4季的產業旺季行情。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到近期相對的高檔震盪，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳的應對策略；建議可挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

施政廷指出，台股大盤目前殖利率約為3%左右，回顧過去五年，台股殖利率約處在2.5%到4.5%區間，僅2022年因指數大跌時曾達5%。