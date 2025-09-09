店頭型閃亮 小股扮功臣

就業數據疲軟，降息預期升高，台股續創歷史新高，預料短期內指數漲多後，大型股將轉向整理格局，法人調節部位換股操作時，股價尚在中低位階的主流族群將受到資金青睞，具備話題性的中小型股有望受惠。

根據CMoney統計，台股上櫃股票型基金近一個月來績效表現，元大店頭基金、第一金店頭市場基金，均上漲逾15%，居於領先；群益店頭市場基金、PGIM保德信店頭市場基金、新光店頭基金緊隨在後，上漲逾10%，整體表現優異。

法人指出，觀察台股近期走勢受聯準會降息動作影響大，短期內股價波動幅度增加，投資人可以考慮將資金轉向基期相對低，當前技術指標強於大盤的店頭市場基金，適度在以大型股為主資產組合分散布局中小型股，掌握超額報酬的機會。

第一金店頭市場基金經理人楊秀珍指出，美中呈現長期競爭態勢，在未來產業占據先機顯得格外重要。AI科技無疑是當前最炙手可熱的領域，各國政府競相推出優惠政策，主要CSP逐年提升雲端服務支出，直接帶動伺服器、半導體等相關產業榮景，且為了驅動AI算力，能源事業投資持續擴張。

得益於通訊及國防產業發展，低軌衛星發射數量逐年創高，預期太空衛星產業市場規模將迎來爆發性增長，推升企業獲利，後勢看漲，評估未來台股投資方向應聚焦AI產業、匯率影響度低、產業政策激勵、低估值高股息、能源、太空衛星等六大主軸，隨市況調整配置。