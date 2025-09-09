PGIM保德信高成長 聚光

老字號基金歷經多次景氣循環考驗仍屹立不搖，吸引許多長期投資人的青睞。在基富通「TISA好享投」專區，60多檔「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）基金中，共17檔主級別成立超過20年。其中，PGIM保德信高成長基金單位淨值最近突破250元，高居第一，且近三年規模增長超過四成，達89.42億元，展現寶刀未老的實力。

這17檔基金包括PGIM保德信高成長基金、PGIM保德信金滿意基金、群益馬拉松基金、統一大滿貫基金、國泰小龍基金、富邦精銳中小基金、元大台灣加權股價指數基金、滙豐龍鳳基金、野村台灣高股息基金等。

晨星資料顯示，到今年8月底，這17檔基金主級別累積報酬率近五年平均102%，勝過台股加權指數92%漲幅；如果拉長到近十年與近20年，差距進一步拉大。

PGIM保德信高成長基金8月底單位淨值達258.65元，成立來累積報酬率達2,695%，近一年、近二年、近三年、近五年、近十年與近20年漲幅分別有19.2%、48.6%、75.1%、86.4%、278.3%與604.6%。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，該基金有三大特色，即高利基、高潛力、高靈活，精選成長趨勢明確、獲利年增率持續向上的優質個股，並兼顧藍籌股的價值機會與中小型股的利基潛力，靈活操作。目前投資組合聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱與網通等科技類股，合計占八成比重。

廖炳焜表示，台廠在科技產業上游供應鏈具指標性地位，有望受惠於人工智慧（AI）、科技創新帶來的強勁需求。投資人可透用基富通平台TISA專戶申購基金，定期定額參與由AI驅動台股長期成長列車。