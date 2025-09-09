跌就是買點？美股底氣十足 投資人可逢回布局

隨時序已進入9月，美股面臨所謂「9月魔咒」考驗。不過，回顧近一年來標普500走勢，仍展現穩健韌性，部分產業甚至強勢領漲。法人指出，短線波動雖難免，但長線基本面與AI、雲端等新興題材持續發酵，投資人可視震盪為逢拉回布局美股基金的契機。

根據EPFR等統計顯示，統計自8月27日至9月4日止近一周，全球主要各區股票基金資金均呈現淨流入，其中美國股票基金淨流入51.2億美元、持續居冠；根據理柏資訊統計至5日，觀察美股基金近周績效表現，貝萊德美國靈活股票、群益美國新創亮點、法巴美國小型股票、摩根美國企業成長基金-JPM美國企業成長、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金、施羅德環球基金系列-美國大型股、摩根士丹利美國增長等，績效達1.5%以上，表現最佳。

美股基金績效

綜合彭博統計資料、聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，近一年標普500指數表現穩健，不過從產業角度來看，各板塊走勢差異明顯。通訊服務最為突出，近一年漲幅逼近三成，受惠AI應用、數位廣告與平台經濟推升，不僅題材熱度高，夏普值表現也最佳，投資效率相對亮眼。

資訊科技同樣是資金關注焦點，半導體與雲端需求持續帶動，今年表現搶眼，雖短線出現回檔，但整體吸引力不減。何彥樟提醒，投資布局仍須留意總體經濟與政策變化，包括聯準會利率動向及全球地緣政治風險。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，整體來看，AI生態系統的前景依然健康。觀察第1季財報，儘管關稅不確定性續存，但多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目的進展仍穩步推進。在新AI資料中心建設公告、對新推理AI模型的強勁需求，及更有利的高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。