黃金價格屢創新高 相關基金績效爆發 投資報酬驚人

美國最新就業數據爆冷，市場高度預期9月聯準會（Fed）將啟動降息，美元指數走弱帶動黃金屢創新高，昨（9）日亞股開盤時間黃金現貨價格再衝破3,650美元，今年以來價格強漲逾千美元，帶動相關商品績效一飛衝天。

以ETF來看，昨日國內連結金價表現的兩檔ETF期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2市價大漲1.9%、3.86%，收上39.74元和67.3元，再度改寫新高；今年以來上漲33.4%、73.8%。

在共同基金績效表現上更是驚人，今年來截至5日，富蘭克林黃金漲幅高達94.3%、施羅德環球黃金也有93.7%、其餘依序為DWS 投資黃金貴金屬股票88.4%、晉達環球黃金80.7%、貝萊德世界黃金76.3%、新加坡大華黃金及綜合64.8%。

黃金ETF及基金表現

法人認為，黃金在美元指數下行階段具有保存購買力的特性，統計2000年以來三次美元指數波段下跌，金價漲幅約介於65.9%至224.5%，而本次美元指數自114下跌至97，金價已上漲124%。

法人分析，近期川普挑戰Fed獨立地位，各國政府正重新評估美元資產的風險，轉向黃金作為分散配置。據外媒報導，全球央行的黃金儲備已超越美國國債持有量，包括中國人行公布至8月已連續10個月增持黃金，且目前儲備占比僅7.3%，仍低於全球平均的15%；印度央行也表示正在調整外匯儲備，從美債分散增持黃金。

隨利多不斷，外資機構持續看好金價表現，包括高盛更指出，若黃金持續取代美債地位，加上美元貶值壓力擴大下，金價將上看5,000美元新天價。

法人指出，在美元持續走弱、降息循環再啟、地緣政治風險升溫，黃金利多走勢確立，黃金買盤由各國政府國家支撐，其避險表現上將比債券更加穩健，建議投資人已是時機將黃金ETF納入資產配置。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，基金持有近八成左右中小型金礦股，併購是一種具成本效益並可用來取代日益枯竭的黃金儲備的方式，在2024年已開始看到此種情況，預計今年也將出現更多併購。

由於黃金、金礦股與廣泛股市的相關性較低，能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。