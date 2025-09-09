快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

美股、台股創高效應 科技型基金 牛氣沖天

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數再締新猷，全球科技主題基金在新高行情加持下，淨值也同步登頂，牛氣沖天，績效吃大補丸，多檔基金淨值創新高，並帶動規模增長，成為跨國投資股票型基金亮點。

其中復華全球物聯網科技、統一全球新科技、復華亞太神龍科技、路博邁台日雙星股票、路博邁5G股票等基金規模居前之標的，除了以美國科技股為主軸之外，布局觸角延伸至台、日以及近期表現強勢的陸港股AI供應鏈族群，掌握各區域產業類股投資機會。

投信法人表示，科技股財報亮眼、關稅利空淡化，市場風險情緒顯著改善，推升股市轉牛，預估隨貨幣政策轉向降息，增加市場流動性，獲利成長性較高之科技成長題材，仍是布局全球股市首選，若擔心高檔震盪，建議可透過定時定額等投資方法分批布局。

淨值創新高跨國股票型基金
淨值創新高跨國股票型基金

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，美股及台股企業獲利上修，預期2026年企業獲利仍可望成長10~15%，加上Google、Meta等主要雲端服務供應商持續追加AI投資，將為股市及科技股提供支撐，整體而言，在AI及非AI等不同族群輪動表現下，進一步提供主動式操作創造超額投資報酬機會。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，美國聯邦法院裁定「川普對貿易逆差國家實施全面進口關稅的行為越權」，將禁止生效，市場預期關稅戰有轉圜，加上輝達財報優於預期，在風險緩解下迎來逢低買盤，激勵全球科技股反彈科技股與成長股反彈迅速，全球股市幾乎收復4月2日關稅解放日跌幅。

基於主要科技股財報股暗示AI發展與資本支出大方向不變，且極端政策機率下降，投資人或對救市訊號開始有期待，全球科技股仍有上檔空間。

蘇聖峰表示，在選股操作上，首重本益比已提前折價，且關稅影響低的區域或次產業，謹慎面對熱門題材、共識度高且資金集中的個股，由於輪動快速，於既有部位上更傾向以波段的方式調整。

整體而言，分類上較看好AI晶片、大型軟體和跌深之伺服器相關，下半年可能受到訂單遞延、資本支出計畫取消與新產品導入放緩的企業為減碼方向。

延伸閱讀

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

因應美國關稅衝擊 中市府滾動調整對策協助企業

川普施壓Fed降息…科技股走泡沫時期老路？專家：恐推向更瘋狂水位

美國不對日本疊加15%對等關稅 預計9月16日前生效

相關新聞

息收打底＋具成長性 有料

台股步入除權息旺季尾聲、市場逐步消化漲多壓力，加上市場期待更多堅實基本面等信心挹注下，近期美、台股重啟漲勢。法人表示，面...

美股、台股創高效應 科技型基金 牛氣沖天

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數再締新猷，全球科技主題基金在新高行情加持下，淨值也同步登頂，牛氣沖天，績效...

黃金價格屢創新高 相關基金績效爆發 投資報酬驚人

美國最新就業數據爆冷，市場高度預期9月聯準會（Fed）將啟動降息，美元指數走弱帶動黃金屢創新高，昨（9）日亞股開盤時間黃...

PGIM保德信高成長 聚光

老字號基金歷經多次景氣循環考驗仍屹立不搖，吸引許多長期投資人的青睞。在基富通「TISA好享投」專區，60多檔「台灣個人投...

跌就是買點？美股底氣十足 投資人可逢回布局

隨時序已進入9月，美股面臨所謂「9月魔咒」考驗。不過，回顧近一年來標普500走勢，仍展現穩健韌性，部分產業甚至強勢領漲。...

店頭型閃亮 小股扮功臣

就業數據疲軟，降息預期升高，台股續創歷史新高，預料短期內指數漲多後，大型股將轉向整理格局，法人調節部位換股操作時，股價尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。