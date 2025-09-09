美股、台股創高效應 科技型基金 牛氣沖天

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數再締新猷，全球科技主題基金在新高行情加持下，淨值也同步登頂，牛氣沖天，績效吃大補丸，多檔基金淨值創新高，並帶動規模增長，成為跨國投資股票型基金亮點。

其中復華全球物聯網科技、統一全球新科技、復華亞太神龍科技、路博邁台日雙星股票、路博邁5G股票等基金規模居前之標的，除了以美國科技股為主軸之外，布局觸角延伸至台、日以及近期表現強勢的陸港股AI供應鏈族群，掌握各區域產業類股投資機會。

投信法人表示，科技股財報亮眼、關稅利空淡化，市場風險情緒顯著改善，推升股市轉牛，預估隨貨幣政策轉向降息，增加市場流動性，獲利成長性較高之科技成長題材，仍是布局全球股市首選，若擔心高檔震盪，建議可透過定時定額等投資方法分批布局。

淨值創新高跨國股票型基金

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，美股及台股企業獲利上修，預期2026年企業獲利仍可望成長10~15%，加上Google、Meta等主要雲端服務供應商持續追加AI投資，將為股市及科技股提供支撐，整體而言，在AI及非AI等不同族群輪動表現下，進一步提供主動式操作創造超額投資報酬機會。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，美國聯邦法院裁定「川普對貿易逆差國家實施全面進口關稅的行為越權」，將禁止生效，市場預期關稅戰有轉圜，加上輝達財報優於預期，在風險緩解下迎來逢低買盤，激勵全球科技股反彈科技股與成長股反彈迅速，全球股市幾乎收復4月2日關稅解放日跌幅。

基於主要科技股財報股暗示AI發展與資本支出大方向不變，且極端政策機率下降，投資人或對救市訊號開始有期待，全球科技股仍有上檔空間。

蘇聖峰表示，在選股操作上，首重本益比已提前折價，且關稅影響低的區域或次產業，謹慎面對熱門題材、共識度高且資金集中的個股，由於輪動快速，於既有部位上更傾向以波段的方式調整。

整體而言，分類上較看好AI晶片、大型軟體和跌深之伺服器相關，下半年可能受到訂單遞延、資本支出計畫取消與新產品導入放緩的企業為減碼方向。