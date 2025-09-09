特別股商品 可攻可守

全球主要股市近期頻創新高，在高檔區間容易表現震盪，法人表示，具穩健收益性質的資產也展現出較佳的抗震盪能力，尤其是特別股同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，震盪期間波動又明顯低於股市，助投資人進可攻、退可守。

群益投信海外股票市場研究團隊指出，在風險與機會並存之下，特別股因為股利配發及受償順序優於普通股，相對具有保障，且配息相對穩定，又多為現金配息，可說是兼具股票和債券的優勢，建議投資人可將特別股納入投資組合中，提升投資效率，達到收益追求以及波動管理的目標。

群益全球特別股收益基金經理人徐煒庠表示，特別股主要多由金融機構所發行，金融業因受到各國政府高度監管，企業體質與營運狀況相對穩健，以美國金融業來看，上季財報表現突出，也是今年來主要貢獻獲利上修的產業，再者，銀行業的CET 1 Ratio高於法定要求，資本繼續保持充足，不只反映獲利強勁的資本累積，也提供股票回購的彈性，加上當前特別股的收益水準也具備吸引力，有望吸引追逐穩健收益之資金持續配置。

展望全球特別股市場後市，新光全球特別股收益基金經理團隊指出，雖然關稅帶來的全球股市不確定性與成本壓力，但以美國整體製造業來看，目前仍未看到大幅修正風險，加上美聯準會9月啟動降息後，降息有助企業獲利提升，支撐企業基本面表現。