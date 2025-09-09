富坦新興國家固定型 給力

美國非農就業數據及ADP民間就業、裁員及職缺數等就業市場數據均不如預期，強化聯準會（Fed）於9月會議重啟降息的樂觀預期。美元貶值壓力加重，法人看好新興國家當地貨幣債基金可望再享債匯齊揚機會。

法人指出，為防美國關稅衝擊，新興國家央行普遍以降息或維持寬鬆貨幣政策因應，當地公債除了固定債息，還多有債券資本利得挹注，且在美元貶值下，再增加匯兌收益進帳。以ICE美銀美林新興市場當地公債指數為例，今年年初到9月8日為止，換成美元上漲12.6%，其中有5.1個百分點來自於匯兌收益貢獻，總報酬高於新興市場美元債的9.1%。

理柏統計，今年年初到9月5日為止，台灣核備績效前五名的境外債券基金中，新興國家當地貨幣債基金即占四檔，且漲幅均達兩位數。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效居冠，原幣報酬率達18.2%、三年累積報酬也有40.9%。

在績效前五名的債券基金中，唯一一檔全球債券基金為富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金，與新興國家固定收益基金為同一經理團隊，由經理人哈森泰博所操盤，同樣以當地公債配置為主，只是投資範圍還擴及到工業國家債。經理團隊擅長親自造訪各國了解在地發展，並拜訪財經官員交流了解政策態度，做為投資決策重要的一環。

富坦新興國家固定收益基金以新興國家高殖利率政府公債為主，截至7月底的持債到期殖利率高達12.63%，近年基金每月配息金額幾乎固定、年化配息率接近9%。相較於目前境外有些債券基金配息率明顯高於投組到期殖利率的作法，這檔基金配息政策誠屬嚴謹。

法人表示，美元貶值壓力將來自於美國降息和景氣走緩的循環性因素，以及經常帳和財政雙赤字的結構性因素。新興國家多有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率，部分國家正享受經濟改革和貿易結構變化的成果。