快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

富坦新興國家固定型 給力

經濟日報／ 張瀞文

美國非農就業數據及ADP民間就業、裁員及職缺數等就業市場數據均不如預期，強化聯準會（Fed）於9月會議重啟降息的樂觀預期。美元貶值壓力加重，法人看好新興國家當地貨幣債基金可望再享債匯齊揚機會。

法人指出，為防美國關稅衝擊，新興國家央行普遍以降息或維持寬鬆貨幣政策因應，當地公債除了固定債息，還多有債券資本利得挹注，且在美元貶值下，再增加匯兌收益進帳。以ICE美銀美林新興市場當地公債指數為例，今年年初到9月8日為止，換成美元上漲12.6%，其中有5.1個百分點來自於匯兌收益貢獻，總報酬高於新興市場美元債的9.1%。

理柏統計，今年年初到9月5日為止，台灣核備績效前五名的境外債券基金中，新興國家當地貨幣債基金即占四檔，且漲幅均達兩位數。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效居冠，原幣報酬率達18.2%、三年累積報酬也有40.9%。

在績效前五名的債券基金中，唯一一檔全球債券基金為富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金，與新興國家固定收益基金為同一經理團隊，由經理人哈森泰博所操盤，同樣以當地公債配置為主，只是投資範圍還擴及到工業國家債。經理團隊擅長親自造訪各國了解在地發展，並拜訪財經官員交流了解政策態度，做為投資決策重要的一環。

富坦新興國家固定收益基金以新興國家高殖利率政府公債為主，截至7月底的持債到期殖利率高達12.63%，近年基金每月配息金額幾乎固定、年化配息率接近9%。相較於目前境外有些債券基金配息率明顯高於投組到期殖利率的作法，這檔基金配息政策誠屬嚴謹。

法人表示，美元貶值壓力將來自於美國降息和景氣走緩的循環性因素，以及經常帳和財政雙赤字的結構性因素。新興國家多有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率，部分國家正享受經濟改革和貿易結構變化的成果。

延伸閱讀

籌措基捷分攤金擬發公債 基市府：尚無實際計畫

川普施壓Fed降息…科技股走泡沫時期老路？專家：恐推向更瘋狂水位

小摩示警：Fed下周降息恐「利多出盡」！當心美股賣壓湧現

影／基隆捷運籌措資金市府考慮發行公債 議員：將風險轉嫁給市民

相關新聞

息收打底＋具成長性 有料

台股步入除權息旺季尾聲、市場逐步消化漲多壓力，加上市場期待更多堅實基本面等信心挹注下，近期美、台股重啟漲勢。法人表示，面...

美股、台股創高效應 科技型基金 牛氣沖天

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數再締新猷，全球科技主題基金在新高行情加持下，淨值也同步登頂，牛氣沖天，績效...

黃金價格屢創新高 相關基金績效爆發 投資報酬驚人

美國最新就業數據爆冷，市場高度預期9月聯準會（Fed）將啟動降息，美元指數走弱帶動黃金屢創新高，昨（9）日亞股開盤時間黃...

PGIM保德信高成長 聚光

老字號基金歷經多次景氣循環考驗仍屹立不搖，吸引許多長期投資人的青睞。在基富通「TISA好享投」專區，60多檔「台灣個人投...

跌就是買點？美股底氣十足 投資人可逢回布局

隨時序已進入9月，美股面臨所謂「9月魔咒」考驗。不過，回顧近一年來標普500走勢，仍展現穩健韌性，部分產業甚至強勢領漲。...

店頭型閃亮 小股扮功臣

就業數據疲軟，降息預期升高，台股續創歷史新高，預料短期內指數漲多後，大型股將轉向整理格局，法人調節部位換股操作時，股價尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。