組合平衡型基金 搶鏡

組合平衡型基金在股債配置互補下，分散風險也兼顧收益表現。據統計，近月前十強平衡型基金績效普遍優於台股大盤，凸顯其攻守兼備特性。法人指出，在全球市場震盪與政策變化交錯下，平衡型基金能靈活調整配置，穩健布局。

根據CMoney統計至5日，觀察近一個月組合平衡型基金前十強績效表現，其中：復華新興債股動力組合、PGIM保德信新興趨勢組合、富達卓越領航全球組合、安聯四季雙收入息組合基金績效達5%以上，表現最為強勢；群益多重資產組合、景順2031年樂活資產豐益組合、野村鑫平衡組合、群益全民成長樂退組合、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金等則達4.6%以上，皆優於台股3.5%的績效表現。

保德信指出，近期股市波動再起，相較之下債券資產表現穩健。隨著市場預期美國聯準會9月可能再次啟動預防性降息，且通膨數據持續溫和、就業市場維持穩定，投資人對未來經濟前景的能見度與信心同步提升。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢分析，投資人已全面預期9月將會降息。儘管市場來到相對高檔區，其走勢波動雖可能因季節性疲軟等雜音而可能加大震盪幅度，但在基本面展望正向、企業資本支出增溫以及AI仍有望擔綱主流支撐下，後市仍可期。觀察指標上，近期債市波動呈現反彈、新興貨幣整體表現平穩，股票資金流入稍放緩，風險債偏好則是呈現回升。

策略上，陳信逢表示，當前經濟處於放緩階段，此對風險資產勢將構成一定壓力，需密切關注景氣成長狀況，建議可提高對股票與高風險債券基本面展望的關注度。方向上可透過多元布局追逐成長同時也布局相對具收益潛力的信用債，以期達到分散應對市場波動，並可藉由信用債的穩定收息，降低整體波動性。