外資加碼亞股 台灣市場最受青睞 上周獲挹注16.9億美元

人工智慧（AI）族群持續引領市場揚升，國際資金對亞股買盤也明顯集中在台、韓股市。台股上周獲近16.99億美元資金挹注，成為亞股吸金冠軍，其次為南韓股市近5.78億美元的資金買盤，而東協國家僅有泰國維持資金淨流入，其他市場皆呈現小幅賣超。

根據Bloomberg統計至5日，即使外資對亞股不買單，但受惠於整體樂觀氛圍以及內資力挺，亞股表現漲多跌少，上周泰國、印度、台股三大股市表現最亮眼，漲幅分別為2.2%、1.1%、1.08%，南韓、印尼、馬來西亞也有0.1%至0.6%不等的漲幅，至於菲律賓、陸股、越南股市則下跌做收。

台股昨（8）日再度刷新歷史新高紀錄，保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，台股已於上周五突破下降趨勢線，昨日再改寫歷史新高，搭配本周即將登場的蘋果秋季發表會與台北國際半導體展，再度挹注台股題材面有所表現；但由於指數來到高檔，建議後市持續追蹤費城半導體指數與輝達走勢，其次是台股的量價變化，成交量至少需維持在4,500億元水準，方有利支撐指數攻堅。

近期的強勢股市陸股上周出現回檔，但無損近期多頭趨勢。PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇提醒，儘管股市投資信心復甦，但中國整體經濟基本面的復甦程度，相較於股市仍相對疲弱，且短線股市漲幅過大可能引發官方關切，包括可能取消部分放空限制等，以抑制這波快速增溫的投機交易。

日股昨天大漲，安聯投信指出，近期行情由政經因素主導，美國總統川普對聯準會人事干預增添聯準會獨立性的疑慮，歐美股表現震盪，日本自民黨（執政黨）幹事長森山裕表明有意辭職，增加了日本首相石破茂下台壓力，政局紛擾也影響日股盤勢。

印度股市方面，群益印度中小基金經理人向思穎指出，上周印度股市走揚1.13%，在新興亞股中表現相對亮眼，可推測關稅對印度雖有影響，但最壞的情況已過。展望未來，隨著更多刺激消費的政策推出，加上降息即將傳導至實體經濟，預料最快9月到第4季可看到經濟復甦跡象。觀察今年印度股市表現中，以資本支出相關族群像是國防、電力設備等，表現最為突出，接下來則看好受GST政策驅動的汽機車、必須消費、原物料族群的後市表現。