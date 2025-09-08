Fed本月降息預期升高推動股市走揚 股票型 ETF 資金蜂擁而至

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入147.8億美元，亞洲、日本與美國分別獲28.9億、11.8億與10億美元資金淨流入，歐洲與中國市場也獲8.7億與3.4億美元淨流入。

美國非農就業數據以及ADP民間就業、裁員及職缺數等就業市場數據均不如預期，強化聯準會於9月利率會議重啟降息的樂觀預期，推動全球股市走揚。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場降溫強化聯準會降息預期，未來一周須關注美國通膨數據，從中尋找聯準會降息路徑的蛛絲馬跡。觀察美國就業市場雖放緩但並未陷入衰退，預期在聯準會即將重啟降息、AI驅動企業投資加速等利多支撐下，全球景氣仍具備韌性。

主要股票型ETF資金流向

由於9月向來屬於美國股市走勢波動期間，富蘭克林證券投顧建議，可透過平衡型及債券資產降低投組波動，股市建議逢震盪加碼，首選長線趨勢正向的科技及創新科技產業。另外，聯準會降息將牽動美元指數走貶，加速全球分散投資浪潮，建議可增持全球公債或新興國家當地公債型基金、日本和印度股票型基金，並搭配5~10%黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓指出，聯準會重啟降息機會可望為股債市營造有利環境，儘管股市自4月初低檔彈升已同步拉高評價面，仍有許多估值低的優質機會，看好美國企業在人工智慧革命中的全球領先地位，以及在各領域廣泛應用下所帶來跨產業的豐富投資題材。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，儘管勞動市場放緩跡象明顯，然就目前其他數據來看，尚未有顯著經濟衰退跡象，加上企業獲利預估維持上行，也有助提供支撐，故對於美股表現仍不看淡，惟短期政策不確定性猶存，波動風險仍須留意，投資人不妨透過產業多元配置來因應，包括大型科技股、工業、公用事業等類股可保持關注。