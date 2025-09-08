加權指數再創新高，台股ETF受益人數也跟著創高，根據集保戶股權分散9月5日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人增加4.1萬人，總人數來到1,143.8萬人，今年以來增加逾120萬人。其中包括元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息、主動統一台股增長等八檔台股ETF受益人數創下新高。

今年以來主動式ETF人氣頗旺，主動統一台股增長受益人數已突破10萬人。另外群益台灣精選高息公布第10次配息，預估年化配息率10.1%，為連續10季維持10%以上，依舊受到投資人青睞。群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤分析，國際半導體展將於10日至12日舉行，為產業增添新題材，此外，市場對聯準會9月降息預期大幅提升，促使美股及台股指數創新高。台股主要受惠於AI產業持續成長，AI供應鏈獲利持續擴大。

非AI領域如工業和車用類股雖出現止跌，但回升有限，消費電子則因關稅影響提前拉貨，呈現旺季不旺。展望未來，降息預期升溫有望為台股帶來支撐。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，整體看來，9月Fed有機會降息，因台灣對等關稅8月開始實施，對外銷傳產類股將產生不利影響，看法相對AI電子股保守。第2季匯損衝擊已結束，可期待第3季財報匯率對毛利率有正面幫助。選股重視良好配置可望增加投資效益。