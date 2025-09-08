快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會降息預期推動資金持續流往債券市場，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為137.7億美元，其中美國債市獲淨流入82.0億美元，亞洲與歐洲債市分別獲淨流入12.8億與10.6億美元。由債券品質分類，主要為投資等級債市淨流入57.2億美元，非投資等級債則獲5.7億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投等公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，降息可緩解那些成本壓力較高的企業，有助於緩和企業違約風險，預期違約率將仍處相對低檔，加上殖利率仍處7%以上具吸引力的水準，市場需求穩固、供需技術面有撐。

富坦新興固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，近幾年全球高通膨和升息潮一度造成新興債壓力。然而相較過去幾次危機，新興國家普遍展現韌性和防禦力。而今，多有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率、及正在享受經濟改革成果的機會。尤其美元貶值環境，更有利於評價仍便宜的新興國家貨幣升值機會。

安聯投信表示，市場對9月降息預期增溫，10年期公債殖利率回落，債市近全數上漲，機構MBS與市政債漲幅較大，通膨連結債與政府債漲幅則較為落後。

