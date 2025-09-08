港股閃亮 新消費族群圈粉

港股ETF近期表現亮眼，隨著恆指成份股擴編至88檔，市場資金關注度明顯升溫。其中，泡泡瑪特憑藉業績強勁，成為新消費題材代表，更為帶動相關ETF獲得資金青睞。

恒生指數有限公司公布2025年第2季結果，相關變動昨（8）日生效。恒生指數成份股將由85檔增至88檔，新納入中國電信、京東物流及泡泡瑪特，並同步適用於恆指港股通指數，反映港股市場結構持續優化。

其中，泡泡瑪特業績表現亮眼，今年上半年營收已超越2024年全年，首次納入恒指成份股，象徵新型態消費主題的崛起，亦顯示市場對創新消費品牌的高度關注。

根據CMoney統計至8日，從近月港股ETF績效來看，槓桿型產品表現最為突出。其中，復華香港正2近一月上漲8%，三個月累計大漲17.2%，一年報酬率更達80.8%；富邦恒生國企正2則緊隨其後，一年漲幅80.4%，同樣展現高槓桿帶來的亮眼成績。

若觀察非槓桿型產品，富邦恒生國企近一年漲46.7%，而中信中國高股息則漲30%，穩健布局下仍具投資價值；相對而言，反向ETF則承受明顯壓力。

復華投信指出，隨市場流動性及投資情緒回溫，帶動近期陸港股行情大漲，後續仍看好受惠AI新興趨勢產業的電子供應鏈成長題材。

富邦恒生國企正2（00665L）經理人黃煜翔指出，近期A股與港股持續上漲，並屢創年內新高，主要受惠於外部不確定性逐步消退，以及官方持續推出多項政策以提振市場信心。包括消費與貸款補貼、反內卷政策、資本市場高質量發展、寬鬆的貨幣政策，以及放寬對民營企業的監管，均有助於改善市場預期。

此外，政策面也積極推動科技自主與國產替代，為相關產業注入成長動能；港股方面，今年延續去年的熱度，表現在績效上尤為明顯。A/H股溢價持續收斂，反映兩地市場連動性提升，也吸引更多中國企業選擇赴港上市。港交所目前暫居今年以來全球IPO規模最大的交易所，顯示香港資本市場吸引力持續增強。

群益中國新機會基金經理人謝天翎補充，近期中國股市走高，結構上由防禦高息轉向科技成長，資金結構因保險資金與散戶回流而改善，為後續風險偏好續修復預留空間。