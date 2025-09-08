台股科技商品 站前段班

隨美國8月小非農報告顯示就業明顯降溫，拉抬市場對於聯準會降預期，上周五（5日）台股開高走高，加權指數大漲1.3%，距離再創歷史新高僅一步之遙，科技股仍是盤面主流，台股科技ETF表現居前。近一月受惠於科技龍頭上修全年展望與AI需求強勁，台股科技ETF同樣表現亮眼，統計前五強近月漲幅皆超過5%。

財富管理專家表示，隨市場不確定性逐一排除，在全球AI需求依舊強勁下，台股在基本面持穩，又擁有完整的科技產業聚落，在市場重新聚焦於產業基本面判斷下，科技股獲得市場關注。

其中群益科技高息成長ETF（00946）因主要持股與當前AI趨勢以及晶圓代工供應鏈相關，受惠於美國半導體製造自主的晶圓建廠需求，也進而驅動其股價上行，因此表現脫穎而出。

觀察00946的選股策略，其將外資認同度作為選股標準之一，並搭配獲利成長率、EPS等數據來篩選，以及精準高息策略，來選出獲利性、股價成長性以及配息能力都具備的優質科技高息股，效果可自近期00946的績效表現以及過往配息次次填息的紀錄可得知。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益指出，全球AI發展延續，應用層面拓展下也衍生出對於算力的需求，台灣科技供應鏈因在IT與AI應用具有競爭優勢，可望持續受惠。現階段四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，也可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局，相關類股表現值得留意。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，台股近期震盪走高，AI科技需求強勁，加上美國聯準會降息周期逼近，有利科技與原物料族群表現，市場資金逐步回流成長型產業。觀察AI產業動能，高效能運算（HPC）、雲端資料服務等新興應用持續擴展，需求未見空窗期。