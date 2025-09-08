台股標的 長線釣大魚

台股9月至今延續上漲表現，最高一度衝上24,494點，蓄勢挑戰歷史高點，台股股票型基金更是繳出亮眼表現。法人表示，近期股市雖維持震盪，但整體依舊緩步上攻，建議透過穩健布局台股基金，伺機進場，將有望跟上長期投資的好成果。

觀察近期台股基金表現，近一周績效皆優於大盤，其中街口中小型基金、街口台灣基金、野村優質基金、PGIM保德信中小型股基金等皆有3%以上的表現，而近一月表現在整體盤勢帶動下，績效表現同樣亮眼。

近期台股維持高檔震盪，資金輪動快速。雖然部分漲多個股面臨獲利了結壓力，股價波動劇烈，但整體資金仍集中於電子與AI相關題材，主流趨勢不變。

永豐投信表示，台灣身為全球科技供應鏈樞紐，受惠於AI與數位轉型需求，成長動能持續。財政部最新數據顯示，台灣出口已連續數月正成長，2025年7月出口年增率達41.98%，優於前值33.71%，主要由電子產品出口推動，凸顯全球科技復甦趨勢。

台股就產業發展來看，近期強勢族群以AI供應鏈為主，包括伺服器、PCB與自動化設備等，除受惠於國內升級需求，更搭上國際AI浪潮。隨著下半年進入傳統旺季，相關產業動能可望持續發酵。

在基本面上，美中貿易戰持續休兵，地緣政治風險趨緩，且對等關稅及半導體關稅等不確定因素逐步消化，有利市場氛圍營造。技術面則顯示短、中、長期均線持續走揚，長多趨勢確立，未來股市回檔將提供布局契機。

野村投信表示，目前市場對聯準會9月降息抱持高度期待，若政策如預期啟動降息，資金活水將有助於進一步推升市場表現，即便短線出現拉回，降息利多亦有助於緩和修正壓力，支撐行情表現。

展望後市， AI已明顯帶動企業生產力提升，且科技公司資本支出動能持續，中長期前景仍樂觀，台股也將持續受惠。