平衡型商品 攻守兼備

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

9月降息方向明確，數據指出，在聯準會暫停降息達六個月以上期間，後續再重啟降息時，美股往後12個月報酬率的中位數呈現正報酬。觀察近期美股主要指數上漲，標普500指數再度刷新歷史收盤高，債市同樣迎來上漲契機。

國泰投信表示，市場普遍認為聯準會最快9月就會重啟降息循環，對美投資價值浮現，此時可善用平衡型基金以定期方式布局，如國泰美國多重收益平衡基金，有月配息及不配息等多種幣別的級別可供投資人選擇、靈活運用。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計過去三個月非農就業人數平均僅成長3.5萬人，為新冠疫情以來最糟。

7月美國職缺創去年9月來新低，裁員人數上升至去年9月來最高，顯示美國勞動市場已明顯轉弱，預期聯準會將採取溫和降息步調，可望對景氣構成下檔支撐。

降息 美國 國泰

延伸閱讀

台股周線連兩紅 法人：非農欠佳、留意美股是否續強

9月降息方向明確 美國股債利多先卡位平衡型基金

降息機率高！永豐投顧：可逢低布局績優股

美元恐重演尼克森時代貶值？銀行示警YCC風險 日圓長線上看140

相關新聞

台股科技商品 站前段班

隨美國8月小非農報告顯示就業明顯降溫，拉抬市場對於聯準會降預期，上周五（5日）台股開高走高，加權指數大漲1.3%，距離再...

美本月降息機率升高 投資等級債有戲唱 可伺機布局

美國8月非農新增就業人數公布。法人指出，非農就業數據持續疲弱，推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息循環再起，...

印度基金 定期定額買

標普全球（S&P Global）調升印度長期主權評級，彰顯印度經濟具韌性。印度今年已超車日本躍升全球第四大經濟體，未來三...

平衡型商品 攻守兼備

9月降息方向明確，數據指出，在聯準會暫停降息達六個月以上期間，後續再重啟降息時，美股往後12個月報酬率的中位數呈現正報酬...

全球市場觀測站／新興美元、邊境債 出色

美國經濟數據多空參半，美股呈現高檔整理，但市場對於聯準會降息高度期待，提供市場強力支撐，債券市場亦受惠於降息預期而有不錯...

台股標的 長線釣大魚

台股9月至今延續上漲表現，最高一度衝上24,494點，蓄勢挑戰歷史高點，台股股票型基金更是繳出亮眼表現。法人表示，近期股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。