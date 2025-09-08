平衡型商品 攻守兼備
9月降息方向明確，數據指出，在聯準會暫停降息達六個月以上期間，後續再重啟降息時，美股往後12個月報酬率的中位數呈現正報酬。觀察近期美股主要指數上漲，標普500指數再度刷新歷史收盤高，債市同樣迎來上漲契機。
國泰投信表示，市場普遍認為聯準會最快9月就會重啟降息循環，對美投資價值浮現，此時可善用平衡型基金以定期方式布局，如國泰美國多重收益平衡基金，有月配息及不配息等多種幣別的級別可供投資人選擇、靈活運用。
國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計過去三個月非農就業人數平均僅成長3.5萬人，為新冠疫情以來最糟。
7月美國職缺創去年9月來新低，裁員人數上升至去年9月來最高，顯示美國勞動市場已明顯轉弱，預期聯準會將採取溫和降息步調，可望對景氣構成下檔支撐。
