全球市場觀測站／新興美元、邊境債 出色

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國經濟數據多空參半，美股呈現高檔整理，但市場對於聯準會降息高度期待，提供市場強力支撐，債券市場亦受惠於降息預期而有不錯的表現，其中仍以新興美元債以及邊境市場債表現最為出色。

8月底美國公布的7月份PCE物價指數年增2.6%，而核心PCE年增2.9%，是自今年2月以來新高。野村投信表示，雖然美國通膨居高不下的情況讓市場擔憂，不過，隨著勞動市場轉趨疲弱後，不少聯準會官員已轉為鴿派態度。

近期美國公布多項重要數據，8月ISM製造業指數48.7，連續六個月萎縮，ISM服務業PMI則是升至52並優於預期。另外，8月ADP（小非農）私部門新增就業人數僅5.4萬人，遠低於市場預期。

至於8月非農業就業人數僅增加2.2萬人，低於市場預期的7.5萬人，疲軟的就業數據，強化市場對於聯準會即將降息的信心，帶動美股持續創高。

隨著美國政策的紛擾逐漸淡化，加上第2季美股企業獲利續有亮眼表現，以及AI需求持續強勁，搭配降息箭在弦上，即使美股位於相對高檔，但仍有震盪向上的機會。若投資人擔心短線震盪，亦可增持以美國股債資產為主的平衡型基金，降低波動度並持續參與市場的成長契機。

由於市場認為聯準會可望宣布降息，上周美債殖利率進一步走低，信用債皆有不錯的表現，其中新興美元主權債以及邊境市場債漲勢領先。

野村投信指出，之前影響新興市場的兩大負面因素已經消弭，第一個是對於經濟步入衰退的擔憂，隨著各國加大財政與貨幣力道，有效對沖全球經濟衰退的風險；其次，美國關稅政策擾亂市場的情形，在政策不確定性降低後也逐漸好轉，新興市場債券與邊境市場債券有望重拾成長動能。

除了美國降息的資金面利多，從基本面來看，目前多數新興國家財政赤字保持穩定、國家經常帳健康，美國降息引導美元走弱，亦有利於新興國家的償債能力。

再以技術面來看，投資人新興債部位仍低，在區域多元配置趨勢下，資金可望持續回流，市場需求高，而今年約一半融資需求已完成，債券供給壓力減輕，供需面亦有利新興債。

降息 美國經濟 邊境市場債券

