印度基金 定期定額買

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

標普全球（S&P Global）調升印度長期主權評級，彰顯印度經濟具韌性。印度今年已超車日本躍升全球第四大經濟體，未來三年有望超越德國、躍升至全球第三大經濟體，國際貨幣基金（IMF）預估，印度未來兩年將有高達6%以上的高經濟成長增速，仍將扮演全球的經濟增速引擎。

法人認為，可取逢低分批與定期定額策略配置印度基金，把握印度經濟成長帶來的長期投資機遇。

美國總統川普對印度徵收50%的高額關稅，但印度對美出口僅占印度GDP的2%，相比其他亞洲國家對美依賴程度較低。再者，受關稅影響的產品集中於勞力密集型和高價值產業如紡織品、珠寶及農產品等，總體僅占印度GDP的1.5%，整體而言，關稅對印度經濟衝擊有限。

印度股市中，金融體系持續改善資產品質，不良資產比率自2018年的11.2%高峰降至2025年3月的2.3%，為十多年來的最低水準。奠基於此基礎，標普全球同步調升印度國內十家金融機構信用評級至「BBB／穩定／A‑2」，有助於優化金融體系的融資條件與信用形象。

此外，7月印度通膨率降至1.55%，低於政策目標範圍，印度儲備銀行（RBI）6月將政策回購利率下調至5.5%，為市場注入流動性。在基本面改善與寬鬆貨幣政策雙重驅動下，印度金融板塊今年表現亮眼，年初迄今上漲8.95%，領先整體印度市場2.39%。

展望第3季與第4季獲利前景，預期金融股獲利率分別達23.31%與24.05%，優於第2季的20.07%，金融股有望持續成為市場領頭羊。

印度 關稅 金融股

延伸閱讀

歐美貿易協議恐告吹？川普擴大50%鋼鋁關稅 歐洲廠商吞重稅怒轟反制

才說印度倒向中國 一天內大反轉 川普：與莫迪維持友誼

貿易戰緩解？加重審對中電動車、鋼鐵、鋁產品關稅

日本被川普誆了？經濟大臣赤澤：藥品半導體尚未敲定最惠國待遇

相關新聞

台股科技商品 站前段班

隨美國8月小非農報告顯示就業明顯降溫，拉抬市場對於聯準會降預期，上周五（5日）台股開高走高，加權指數大漲1.3%，距離再...

美本月降息機率升高 投資等級債有戲唱 可伺機布局

美國8月非農新增就業人數公布。法人指出，非農就業數據持續疲弱，推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息循環再起，...

印度基金 定期定額買

標普全球（S&P Global）調升印度長期主權評級，彰顯印度經濟具韌性。印度今年已超車日本躍升全球第四大經濟體，未來三...

平衡型商品 攻守兼備

9月降息方向明確，數據指出，在聯準會暫停降息達六個月以上期間，後續再重啟降息時，美股往後12個月報酬率的中位數呈現正報酬...

全球市場觀測站／新興美元、邊境債 出色

美國經濟數據多空參半，美股呈現高檔整理，但市場對於聯準會降息高度期待，提供市場強力支撐，債券市場亦受惠於降息預期而有不錯...

台股標的 長線釣大魚

台股9月至今延續上漲表現，最高一度衝上24,494點，蓄勢挑戰歷史高點，台股股票型基金更是繳出亮眼表現。法人表示，近期股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。