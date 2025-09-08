印度基金 定期定額買
標普全球（S&P Global）調升印度長期主權評級，彰顯印度經濟具韌性。印度今年已超車日本躍升全球第四大經濟體，未來三年有望超越德國、躍升至全球第三大經濟體，國際貨幣基金（IMF）預估，印度未來兩年將有高達6%以上的高經濟成長增速，仍將扮演全球的經濟增速引擎。
法人認為，可取逢低分批與定期定額策略配置印度基金，把握印度經濟成長帶來的長期投資機遇。
美國總統川普對印度徵收50%的高額關稅，但印度對美出口僅占印度GDP的2%，相比其他亞洲國家對美依賴程度較低。再者，受關稅影響的產品集中於勞力密集型和高價值產業如紡織品、珠寶及農產品等，總體僅占印度GDP的1.5%，整體而言，關稅對印度經濟衝擊有限。
印度股市中，金融體系持續改善資產品質，不良資產比率自2018年的11.2%高峰降至2025年3月的2.3%，為十多年來的最低水準。奠基於此基礎，標普全球同步調升印度國內十家金融機構信用評級至「BBB／穩定／A‑2」，有助於優化金融體系的融資條件與信用形象。
此外，7月印度通膨率降至1.55%，低於政策目標範圍，印度儲備銀行（RBI）6月將政策回購利率下調至5.5%，為市場注入流動性。在基本面改善與寬鬆貨幣政策雙重驅動下，印度金融板塊今年表現亮眼，年初迄今上漲8.95%，領先整體印度市場2.39%。
展望第3季與第4季獲利前景，預期金融股獲利率分別達23.31%與24.05%，優於第2季的20.07%，金融股有望持續成為市場領頭羊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言