美本月降息機率升高 投資等級債有戲唱 可伺機布局

美國8月非農新增就業人數公布。法人指出，非農就業數據持續疲弱，推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息循環再起，投資等級債可望有亮眼表現。根據ICE指數公司、彭博數據統計，2018年12月31日至2021年12月31日的前次降息循環期間，財務體質相對健全的投資等級債累計報酬率都在20%以上。

今(2025)年以來非農新增就業人數趨勢明顯走低，大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠分析，美國就業市場降溫的跡象，已引發聯準會關注美國經濟動能減弱的現象。

聯準會主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會演說指出，非農新增就業人數持續疲弱可能拖累消費動能，為防範經濟進一步惡化，推估聯準會將採預防性降息因應。

根據ICE指數公司、彭博數據統計，在2018年底至2022年初，投資人若在降息前六個月進場投資，並持有至降息結束，投資等級債累積報酬率皆在20%以上，BBB級投資等級債報酬表現達到27%。

值得注意的是，00959B所追蹤的ICE 15年期以上BBB大型美元公司債券總報酬指數，因有高票息設計特性，累積報酬率高達46%。

郭修誠指出，降息環境中，投資等級債不僅報酬可期，更重要的是當前投資等級債殖利率仍在相對高點。截至2025年8月底，00959B追蹤的ICE 15年期以上BBB大型美元公司債券總報酬指數殖利率仍有6.28%，若在降息前搶先布局，在降息前可先享高息收益，降息後還有賺取資本利得機會。

但也提醒當前仍有美國對等關稅後續效應待觀察，且市場對訊息反應較過往劇烈，可能導致市場大幅波動，投資時除考量收益，亦要關注投資風險，保持靈活彈性。

主動富邦動態入息ETF擬任經理人黃詩紋表示，動態調整是主動債ETF優勢之一，以匯率避險為例，投資債券除須留意利率風險外，匯率風險亦會影響ETF淨值，主動型債券ETF可採用換匯、遠期外匯交易、一籃子外幣間匯率避險等工具，視市場行情進行匯率避險策略。