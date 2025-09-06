基金特蒐／台股基金 長線擁利基

台股在歷經4月初川普對等關稅引發的衝擊震撼後，隨著各國股市逐漸走出關稅陰霾，加權指數已收復失土，並於近期創下新高。目前市場多空訊息交錯紛擾，負面訊息包括川普關稅政策反覆、232條款不確定性等，正面訊息則包括聯準會9月降息機會大、企業財報表現普遍仍佳，及重量級公司對AI驅動的需求持續看好成長等。

合庫台灣基金經理人顧克勤表示，整體來看，台股行情仍偏多，惟市場變化恐仍大，須留意波動風險，投資策略上選股優於選市。

合庫台灣基金、合庫台灣高科技基金經理人顧克勤。合庫投信／提供

目前台灣景氣仍處於綠燈的穩定區間，雖然國際經濟情勢仍存在關稅不確定性因素，不過關稅議題仍多往正向發展。台灣實體經濟持續展現動能，景氣由半導體及AI相關的擴展帶動出口和資本支出支撐，引領台灣經濟走向另一階段的結構性成長，在國際市場發展上占有最關鍵的地位，加上聯準會將啟動降息政策，有望驅動資金行情，台股展望不看淡，後市仍具表現空間。

顧克勤說，從近期指標性企業法說會釋出的訊息來看，AI相關展望看法最佳，在國家主權AI競賽、生成式AI、AI代理等趨勢推動下，市場對AI發展的需求依舊強勁，美國大型雲端服務供應商業者（CSP）資本支出維持雙位數成長，部分業者甚至進一步增加AI領域的資本支出，大型CSP業者多預期資本支出持續成長的趨勢可望持續二至三年，AI儼然成為科技業的主要獲利引擎。

大型科技公司如Meta、Microsoft、Google與Amazon在AI領域的巨額投資正逐步轉化為實質性的營收和獲利推動公司的成長，其中Microsoft和Meta前陣子公布的亮眼財報顯示其在AI領域的佈局正在開花結果；近日輝達公布的財報也優於市場預期，並表示AI相關基礎建設支出持續增長。

根據PwC研究報告，預估至2030年，AI將為市場帶來15.7兆美元的營收，成為今日快速變動的市場中最龐大的商機。市場對AI帶動產業未來的成長充滿信心，除對美股注入強勁的動能，也連帶推升台股AI供應鏈走強，在這股AI大趨勢熱潮驅動下，對於AI供應鏈的投資前景持樂觀不保守的態度。顧克勤特別看好電源供應器、伺服器、PCB、CCL、散熱模組、機殼、滑軌及探針卡等AI核心供應鏈領域；另隨著半導體巨擘台積電（2330）加速海外布局投資與擴廠，也帶動台積電設廠供應鏈相關族群如廠務工程等的投資契機值得留意。

選股上，顧克勤對在上述相關領域中具龍頭領導地位、技術領先優勢的公司優先關注，挑出最具代表性的成長股；另隨著AI技術不斷演進，營運面能因應趨勢發展、具備利基市場定位的公司亦值得納入關注名單，避免過度重壓龍頭公司的風險。根據基本面、技術面與趨勢動態調整，追求投資組合的報酬潛力並控管風險。善用專業研究資源，搭配公司建置的專業AI研究分析研究報告輔助，建構優化最佳的投資組合，掌握進場的時機，以創造高報酬。建議投資人採取分批進場或定期定額方式長線布局台股基金，以掌握台股受惠這股AI浪潮的成長紅利。