投資策略穩健+保值 路才走的長

隨著平均壽命延長，退休生活可能長達數十年，如果資產停止成長，很容易被通膨侵蝕，甚至面臨「長壽風險」。為確保退休生活無虞，法人專家指出，投資策略應掌握三大關鍵原則，「穩健」、「保值」以及「創造現金流」。

穩健是退休理財的重點。當年紀較輕時，有足夠的時間和本錢去承擔市場波動。但進入或接近退休階段，資產的穩定性才是首要考量。此時，目標不再是資產的爆發性成長，而是如何保護本金，並讓資產穩步增長。

若將大部分資產投入波動性大的單一股票，一旦遇到市場大幅修正，資產可能瞬間縮水。要回到原點，所需的漲幅遠比跌幅來得大，而這段時間，可能就是退休生活最需要用錢的黃金時期。因此，穩健的投資策略應以分散風險為核心。將資金分散於不同類型的資產，可以降低單一市場或單一標的帶來的風險。

在保值方面，近年來通膨加劇，每年物價緩慢上漲，現金購買力卻在下降。如果退休金只是單純存放，其價值會隨著時間不斷縮水。因此，投資的第二個原則就是保值，讓資產的成長速度至少能跟上或超越通膨率。

如果投資報酬率低於通膨率，那麼實質購買力其實是負成長。從過去幾年的通膨率來看，如果沒有讓資產保持增值，退休金的實際價值會逐年遞減。這時，資產配置的多元化就顯得格外重要。適度配置於能抵抗通膨的資產，例如股票、黃金、不動產等。這些資產在長期來看，通常能提供高於通膨的報酬，為退休金保值。

最後，理財專家表示，退休不是投資的終點，而是另一段資產管理的開始。掌握上述三大原則，不僅能有效抵抗通膨與長壽風險，更能讓退休金發揮最大的效益，打造一個安心、有品質的晚年生活。