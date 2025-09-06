銀髮族活化退休金 有訣竅

台灣今（2025）年邁入超高齡社會，意味身邊每五位居民中，就有一位是超過65歲的長者。隨著獨居老人和雙老家庭的持續增加，如何有效管理財務，確保晚年生活品質，已成為所有人都必須正視的課題。

專家建議，在眾多投資方式中，「定期定額」被視為最適合銀髮族的理財方式之一。無論市場漲跌，都按照固定的時間和金額進行投資。這能有效降低買在高點的風險，並在市場下跌時，以更低的成本累積更多單位數，達到「平均成本」的效果。

另外，定期定額強調的是長期堅持，而非短線進出。投資週期可能長達三至五年甚至更久。對於銀髮族而言，這能讓資產在時間的複利效應下穩步增長。舉例來說，銀髮族可以選擇每月固定買進一定數量的受益權單位，或是固定投入一筆資金。隨著時間累積，當達到一定的預期報酬率後，再選擇一次性或分批退場，將獲利收回。

以高股息ETF為例，富邦投信指出，高股息ETF成分股受到除息日落點影響，投資人不妨在觀察高股息ETF換股完成後的成分股，依照自身投資策略以及配息紀錄將高股息ETF納入持股名單。

對於銀髮族而言，理財不僅是為了應對日常開銷，更重要的是，要活化退休金，抵禦「長壽風險」，確保資產能夠支持更長的生命週期。

退休後，來自工作的固定收入終止，如何維持日常開銷成一大問題。此時，創造穩定的現金流，是確保退休生活品質的關鍵。這筆現金流可以來自投資收益，作為日常生活的補充，甚至成為主要來源。

透過能定期產生收益的資產，打造一個「月月領息」的組合。例如，將資金配置於不同配息頻率的基金或ETF，就能確保每個月都有現金入帳，不必頻繁賣出本金來支應生活開銷。

且與年輕人不同，銀髮族時間就是最寶貴的資源，一旦資產大幅下跌，要回到原點，所需的反彈幅度往往比下跌時來得更高，復原難度也更大。因此，銀髮族的理財策略應以「穩健」為核心，追求資產成長速度高於通膨的同時，必須嚴格控制波動性。

無論任何年齡、任何情境下，「分散風險」都是投資的不變法則。將所有資產集中在單一標的上，一旦該標的表現不佳，將對總體資產造成巨大衝擊。基富通表示，銀髮族通常已退休，或者逼近退休年限，因此理財策略除了支應日常生活開銷，還能活化退休金、延續使用效益，對抗長壽風險。

總結來說，面對超高齡社會的挑戰，銀髮族的理財策略透過定期定額的長期投資，搭配不同資產類型的組合配置，建立起穩定的被動收入，才能有效活化退休金，抵禦長壽風險，讓退休生活過得更有保障、更有品質。