科技領軍 台股創新科技基金績效吃香

全球股市2025年在科技股領軍之下頻創新高，觀察近一個月台股科技族群表現，電子類股指數上漲3.28%，不過同期間台股科技基金平均績效近10%成，規模40億以上的台股基金績效排名中，群益創新科技基金漲幅14.22%表現居冠。法人表示，中長期而言在全球AI、機器人、移動通訊等需求成長趨勢明確下，投資前景也值得期待，投資人不妨透過台股科技基金來掌握行情。

群益投信台股研究團隊表示，近期台股受到國際股市波動影響，經歷短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定的韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。然而，市場情緒受壓抑，法人籌碼穩定度有所下滑，外資買賣操作頻繁，融資餘額小幅增減，市場結構呈現頭重腳輕特性，行情可能轉為區間震盪整理。

群益創新科技基金經理人陳朝政表示，在產業趨勢方面，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能。AI應用的快速擴展帶動了伺服器、晶片製造及相關基礎設施的需求，特別是在高效能運算與數據中心領域，預期將維持強勁成長態勢，相關企業的伺服器電源業務營收有望顯著成長。半導體設備與廠務工程領域同樣具備吸引力，受益於先進製程技術供不應求及全球晶圓廠擴建計畫，相關企業訂單規模龐大，預期今明兩年將進入營收認列高峰期。中長期資產配置雙主軸為AI 與半導體不變，AI 相關集中於低基期AI B300硬體規格改變與ASIC Server受惠者，以及具有寡佔地位的零組件與光通訊相關，半導體則續關注高速傳輸等相關族群可多關注。