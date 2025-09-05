聽新聞
台股科技基金 犀利

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股科技基金 犀利。聯合報系資料照
觀察近一個月台股科技族群表現，電子類股指數上漲3.28%，不過同期間台股科技基金平均績效近一成。法人表示，中長期而言在全球AI、機器人、移動通訊等需求成長趨勢明確下，投資前景也值得期待，投資人不妨透過台股科技基金來掌握行情。

群益投信台股研究團隊表示，近期台股受到國際股市波動影響，經歷短線高檔修正，整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定的韌性。

圖／經濟日報提供
根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。

然而，市場情緒受壓抑，法人籌碼穩定度有所下滑，外資買賣操作頻繁，融資餘額小幅增減，市場結構呈現頭重腳輕特性，行情可能轉為區間震盪整理。

群益創新科技基金經理人陳朝政表示，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能，AI應用的快速擴展帶動伺服器、晶片製造及相關基礎設施的需求，特別是在高效能運算與數據中心領域，預期將維持強勁成長態勢，相關企業的伺服器電源業務營收有望顯著成長。

半導體設備與廠務工程領域同樣具備吸引力，受益於先進製程技術供不應求及全球晶圓廠擴建計畫，相關企業訂單規模龐大，預期今明兩年將進入營收認列高峰期。

野村高科技暨e科技基金經理人謝文雄表示，台股在連續四個月上漲後，9月市場情緒轉趨審慎，投資焦點由產業基本面轉向美國聯準會降息預期與新台幣匯率走勢。儘管短線雜音干擾，長線基本面仍具支撐力。第3季原先擔憂的提前拉貨效應影響營收，目前僅見於少數公司，AI伺服器供應鏈仍供不應求。隨著第4季接近，輝達新一代AI晶片與伺服器產品能見度提升，AI需求從硬體延伸至應用層面，推動2026年台股每股稅後盈餘展望持續上修。

