黃金基金商品 報酬率驚人

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
境外黃金及貴金屬股票型基金績效 圖／經濟日報提供
今年來金價在川普政策疑慮、美國債務擔憂、聯準會（Fed）獨立性隱憂等因素下保持強勢，日前美國7月JOLTs職位空缺降至718.1萬個，創去年9月以來新低，強化Fed降息預期，激勵金價收盤站上3,600美元大關，帶動境外黃金基金交出績效破百的驚人表現。

根據彭博、理柏資訊統計至3日，累計今年以來黃金期貨價格上漲36.54%，富時黃金礦脈指數漲幅更達105.02%，黃金資產無疑成為今年報酬率最佳的商品之一，六檔境外黃金及貴金屬股票型基金今年以來平均繳出高達92.8%的超高報酬率，其中，富蘭克林黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、施羅德環球黃金三檔基金報酬率更是超過100%。

展望後市，富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，預期金價有望維持強勢，即使短線衝高後或有震盪，預計下檔也應有強力支撐。長線來看，整體宏觀環境仍對黃金有利，加上黃金跟傳統股票及債券資產的相關性偏低，納入投資組合有望達到分散風險並提高整體報酬的效果。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，歷史資料顯示在降息後60天內，金價平均可上漲6~15%，在各國財政赤字及通膨壓力逐漸升高的背景下，黃金不僅是避險工具，更是資產配置的重要一環，投資人應根據自身風險承受度，選擇合適的黃金投資方式，掌握這波黃金牛市的機會。

在操作上，富蘭克林證券投顧建議已進場投資人無須預設高點，以免太早離場錯失漲幅，只要確保做好資金水位及風險控管，建議黃金產業型金占投資組合比重可占一成，作為投資組合分散配置的一環，空手者可趁市場震盪分批進場布局。

大華銀投信指出，隨金價強漲，金礦公司報酬將更值得期待，多數礦場成本結構固定，利潤率和獲利可期，建議透過布局黃金基金，參與黃金與金礦公司投資。

