平衡型基金 賺逾二成

跨國及台股平衡型基金在此波新高行情中，透過股債及產業市場靈活配置，近一季繳出逾二成報酬，表現不輸台股大盤及全球股市。法人建議可透過母子基金投資法，以平衡型為母基金，搭配長線具成長性之子基金，打造進可攻、退可守的基金循環投資。

理柏資訊統計至3日，近一季績效居前的台股平衡基金績效多有逾二成，其持股比例介於六至八成的偏多操作，透過電子搭配金融等傳產，以及債券部位配置，兼顧類股輪動及下檔風險；跨國平衡基金則因科技股及陸港股翻多，包括復華全球平衡、復華中國新經濟平衡等基金，近一季也有逾二成報酬。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，AI產業蓬勃發展，挹注企業獲利動能，加以美國聯準會將降息，有利維繫股市長多格局，但行情來到波段高點，仍須留意波動帶來的震盪風險；債市因降息利多而有配置價值，後市建議可採全球布局搭配股債彈性配置，掌握多元投資機會。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，台股近期隨融資餘額攀升使股市上漲族群擴大、個股股價波動也同步上升，但鑒於美國經濟維持溫和擴張、台股將持續受惠AI發展大趨勢，股市中長期仍具良性發展空間，後市仍採偏多操作，並以AI供應鏈為持股核心，並留意具轉機及降息受惠題材。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，輝達第2季營收再度創下新高紀錄，此外Blackwell出貨狀況順利，GB200大量出貨、GB300也於第2季量產出貨，加上主權AI持續貢獻，預估第3季營收將達540億美元新高，雖然第2季沒有H20晶片銷至中國，但輝達仍預估第3季有機會額外貢獻20~50億美元營收。

此外「汽車及機器人」業務創高至5.86億美元，最新發布的NVIDIA Thor SoC已開始出貨，值得後續注意。