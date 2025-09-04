台股短線震盪加劇…AI長週期趨勢不變！法人建議核心布局「聯邦精選科技基金」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國經濟維持軟著陸，AI與基建需求帶動台灣出口連三個月破500億美元，法人看好半導體、伺服器及重電產業長期成長，「聯邦精選科技基金」聚焦科技供應鏈，掌握結構性投資契機。（本報系資料庫）
美國經濟持續處於「軟著陸」階段，製造業及勞動市場逐步降溫，失業率因勞動參與率下降而上升，為聯準會九月啟動降息提供空間。不過，通膨壓力仍未完全緩解，CPI同步上行，顯示物價降溫速度可能低於預期，加上美國財政部擴大發債，市場流動性恐受挑戰，波動風險不容忽視。儘管如此，美國民間與企業資產負債表整體健全，目前尚未出現衰退徵兆，但投資人仍須關注通膨反覆與政策變化。

從產業發展來看，AI算力需求持續擴張，全球雲端服務供應商積極擴大資本支出，NVIDIA憑藉伺服器產品在供應鏈中居於關鍵地位，帶動台灣晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM及零組件廠商同步受惠。重電產業亦因應電網升級迎來新成長動能。台灣出口金額七月年增率達42%，並連續三個月突破500億美元，顯示AI帶動的半導體與設備需求仍然強勁。

台股方面，近期資金行情推升指數創高，但技術面已有過熱跡象，融資餘額增加、籌碼面凌亂，短線震盪壓力升溫。法人認為，中長期仍將受惠於 AI 與基建的長週期需求，投資人可把握回檔契機調整持股結構，聚焦營運能見度高的優質標的。

在此脈絡下，法人觀察到，AI與高效能運算所代表的科技產業，正是長期配置的核心方向。其中，「聯邦精選科技基金」鎖定台灣科技供應鏈，涵蓋半導體、伺服器、散熱與電源管理等 AI硬體關鍵環節，並兼顧電動車、雲端與通訊等具長期潛力的次產業。基金採取靈活策略，兼顧成長與防禦，並透過嚴謹風險控管降低波動影響。掌握產業轉型契機並轉化為投資機會。

法人強調，在AI驅動的產業升級浪潮下，「聯邦精選科技基金」具備長期投資價值商機，適合作為投資人核心持有部位，把握科技結構性成長契機。

