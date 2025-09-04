大中華基金 績效傲人

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
中國大陸資產熱度升溫，價值重估利多吸引資金流入，使陸港股近一季表現為最強勢的亞股市場之一。聯合報系資料照
中國大陸資產熱度升溫，價值重估利多吸引資金流入，使陸港股近一季表現為最強勢的亞股市場之一，並帶動大中華及中國A股基金績效牛氣沖天，近一年累積報酬甚至有逾五成。

今（2025）年2月DeepSeek崛起震撼全球市場，全球資金目光開始轉向大陸資產，並掀起價值重估熱，並搶進AI科技創新優勢題材，進一步開啟此波多頭走勢。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

儘管第2季初一度因川普加徵關稅利空導致短線急跌，不過隨影響淡化、政策持續作多，帶動上證、滬深300、恒生等主要指數月線連四紅，再創波段新高。

理柏資訊統計至今年9月2日，投信發行大中華及中國大陸A股基金共有45檔，今年來績效位居類型前四分之一基金多有逾兩成，近一年更拉升至逾四成，其中，復華華人世紀、兆豐中國內需A股、台中銀中國精選成長等三檔基金績效更逾五成。

隨行情翻多，包括瑞銀、摩根士丹利、高盛等外資機構對A股市場持續看多，尤其看好具備市場領先地位的科技公司。大陸券商近期發布的報告亦認為，行情維持震盪上行的機率仍較大。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，A股半年報出爐，近六成企業營收正成長，超過四分之三公司獲利，預期與AI相關之科技創新題材，因產業蓬勃發展後市仍不看淡，惟行情來到波段高點，若擔心高檔震盪風險，建議逢低分批或透過定時定額或母子基金投資法布局。

富蘭克林證券投顧表示，美中雙方貿易休戰延續至11月中旬，為雙方談判爭取時間，有助提振整體股市投資信心，加以反內卷、刺激消費等政策推動以及AI相關題材持續發酵，推動中港市場表現優異，不過，這輪重要增量資金來源A股融資餘額持續高居逾人民幣2兆元水準，現階段大陸經濟情勢也較為疲軟，通貨緊縮、房地產市場疲弱、失業率偏高等問題持續，仍需強而有力政策刺激來應對總體經濟挑戰。

富蘭克林坦伯頓大中華基金主要是透過在中國大陸、香港或台灣投資商品、服務的銷售或生產的收入公司的股權證券。看好中長期投資，鑑於美中貿易戰還在持續，基金投資策略的主要風險包括中國及新興市場風險、和外幣風險。

