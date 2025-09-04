主動聯博投等入息 吸睛

8月最後一周，台灣ETF市場隨著美國就業數據走弱，聯準會主席鮑爾於8月底的全球央行年會釋放鴿派訊息，債券型ETF受國人資金青睞，單周淨流入113億元，創下連續三周淨流入的趨勢，推估可能是部分台灣投資人提前卡位債券降息行情。美國就業數據爆冷，9月降息預期升高，建議投資人把握降息前投等公司債收益與價差潛力。

美國7月非農就業僅新增7.3萬人，遠低於市場預期，此外，過去兩個月就業數據也遭到大幅下修，下修幅度加總近26萬人，顯示美國勞動市場正明顯降溫。

聯準會貨幣政策的兩大目標即是追求勞動市場穩定及控制通膨，最新就業數據爆冷，增加了今年底前聯準會再次啟動降息的可能性。今年底前，聯準會還有三次利率決策會議，分別在9月16至17日、10月28至29日與12月9至10日，聯準會可望在這三次利率會議上各採取1碼的降息幅度。

聯準會在去年12月調降利率至今，已超過八個月維持利率不變，讓投資等級公司債殖利率持續處於5%左右的相對高檔，如今數據證實經濟已見降溫，看好聯準會即將重啟降息，可望帶動債券殖利率下滑。

過去一年，聯準會降息幅度合計1%，期間美國1年期公債殖利率從4.5%降至3.9%，但30年期公債殖利率反而從4.1%攀升至4.9%。這是因為中短天期利率與基準利率的連動性較高，較能直接受惠於降息而下滑，而長天期利率還會受到財政赤字、長期經濟與通膨前景等諸多因素影響，走勢較難掌握與預測，未必能受惠於降息。想要掌握聯準會即將降息行情，鎖定中短天期投等公司債，將有助於提升投資勝率。

回顧整個8月，債券型ETF淨流入1.5億元新台幣。此外，債券ETF市場出現了值得注意的轉折，中短天期債券ETF（10年以下）在8月單月淨流入約新台幣7.5億元，而長天期債券ETF則呈現淨流出近6億元。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，這主要是因為中短天期利率與聯準會基準利率的連動性較高，較有機會直接受惠於降息，吸引投資人提前進場布局，進而帶動資金流入。

全台首檔主動式債券ETF—主動聯博投等入息ETF（00980D）於8月4日正式掛牌以來，持續受到市場關注。鍾郁婕表示，00980D目前的投資組合以中短天期的投資等級債券為主。根據芝商所（CME）FedWatch 統計顯示，預期聯準會在9月降息的機率超過八成，該ETF預估更有機會因應當前市況並掌握聯準會降息契機。此外，該ETF適度配置兩成以下的非投資等級債，也有助於增加收益競爭力，以滿足投資人需求。

00980D以投等公司債為主，另國家配置逾七成為美國，高度參與聯準會降息下投等公司債收益與價差潛力。有別於目前市面上幾乎所有的被動型投等公司債ETF均聚焦於天期長達10年或是20年的債券，利率風險較高的影響下，其波動往往較大，但00980D採主動投資，投資組合不受限於績效指標，更能全面掌握各種天期投等公司債機會。現階段天期少於10年的債券占比逾七成，有助於降低長債波動。

00980D掛牌上櫃以來，規模持續成長，受益人人數已成長逾三成。該ETF預計在10月中下旬除息。若如市場預期聯準會在9月降息，後續表現仍值得密切關注。