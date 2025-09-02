TISA理財照過來／安聯四季成長 大而美

以股票和債券靈活配置的平衡型或多重資產基金，一檔即可打好全球布局的基底。觀察基富通「TISA好享投」專區，超過20檔TISA基金屬於這類型，又以安聯四季成長組合基金總規模約106億元，唯一達百億等級，且主級別成立至今超過十年，累計報酬率約103%，兼具「大而美」優勢。

為協助民眾低負擔、長期穩健理財，許多投信業者針對自家熱門的平衡型或多重資產基金，再推出符合TISA帳戶的低經理費率級別，例如群益全民成長樂退組合、安聯四季成長組合、國泰泰享退系列2049目標日期組合、野村多元收益多重資產等基金。

其中，規模最大的是安聯四季成長組合基金，FundDJ資料顯示，截至今年7月底，總規模為105.91億元，目前主級別8月底淨值20.31元，成立以來累積報酬率約103%，近一年、近二年、近三年與近五年的累積報酬率分別有8.2%、28.5%、44.6%與51%，無論短中長期都相當亮眼。

若考量風險後報酬表現，以近三年夏普值與索提諾比率來看，年化分別達到0.69與0.76，都遠高於TISA基金篩選條件的0.2水準，代表同樣的市場波動風險下，能帶來更好的回報。

安聯四季成長組合基金經理人林季潔表示，基金操作以專注長期布局為理念，透過全球多元化資產的配置策略，參與成長與創造收益機會，並保持彈性以因應市場變化。該基金目前資產配置，股票占75~80%、債券占15~20%，充分展現「以股為進、以債為本」的穩中求勝組合。

隨下半年全球市場漲多後進入高檔震盪期，安聯投信建議，投資更須「化繁為簡」，尤其只有一筆資金的投資人，可透過基富通平台申購0手續費與經理費率低至0.6%的安聯四季成長組合基金，採取低成本與輕鬆的心情應對市場挑戰。