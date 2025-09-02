美國科技大廠公布第2季財報，普遍優於預期，今年整體獲利成長上看兩位數，帶動美股四大指數屢屢創高，推升美股ETF績效，統計近三個月以來，包括台新標普科技精選（009807）、統一FANG+、復華S&P500成長等ETF，都有逾13%的好表現。

台新標普科技精選ETF基金研究團隊表示，美國科技股第2季財報普遍優於預期，2025年七巨頭（Mag7）整體獲利預計將成長21.6%，營收也可望年增9.7%。在經濟狀況穩健的前提，調研機構上修全球股市獲利預測值，2025~2026美股企業獲利預估年增率仍成長，投資氛圍好轉，市場仍舊偏多看待股市。

此外，四大雲端服務供應商（CSP）為建置AI伺服器進行AI基礎建設，逐季調高資本支出，目前仍處供不應求狀態，也顯示美國四大CSP廠展望樂觀，科技股表現仍展現出強勁成長潛力。

安聯投信指出，受惠美國AI相關企業公布亮眼財報，顯示需求保持穩健增長，同時美國經濟數據同樣展現韌性，多少抵銷川普宣布解雇聯準會理事的消息衝擊，加上類股輪動推升，由AI等領頭帶動美股再創新高。

儘管市場出現擔心算力與硬體需求放緩疑慮，但成本持續下降反而有助推動需求爆發。同時，各家廠商市占率競爭激烈，帶動資料中心建置需求有增無減，雲端巨頭近期持續上修資本支出，成長幅度超出預期，產業動能可望延續至明年。

展望美股後市，富蘭克林證券投顧認為，聯準會有望重啟降息周期以及美國仍是AI領頭羊，包含Grok 4、Gemini 2.5 pro、GPT-5等領先AI模型都展現堅強實力，通用AI的雛型逐漸浮現。