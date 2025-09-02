跨國股票基金 小資青睞

2025年全球股市大幅震盪，但也提供定時定額布局機會。根據統計，跨國投資股票型基金中以美股、趨勢產業主題最受小額投資人受青睞，歐洲及防禦性公用事業主題也異軍突起，今年來定時定額扣款金額逆勢成長，表現相對亮眼。

向來作為衡量市場風險情緒的VIX指數4月初一度竄升至60，為2020年3月新冠疫情爆發以來新高，導致全球股市一度急跌陷入空頭，不過，行情大幅回檔正好提供定時定額布局時點。

在美股及科技股自低檔領頭強勢反彈帶動下，吸引資金轉向相關基金題材布局，根據投信投顧公會統計，今年來美股、以科技等趨勢產業為主軸的跨國投資股票型基金持續受小額投資人青睞，定時定額扣款金額逆勢成長，基期較低的歐股基金及公用事業主題也同步吸引資金流入。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，受惠AI產業蓬勃發展，陸續帶動美、台、日等主要供應鏈市場股市轉向多頭，陸港股下半年起也跟上腳步，預期在濟穩定擴張、AI趨勢帶動企業獲利成長，加上聯準會將降息，維持股市長多條件，相關科技趨勢成長題材，仍是接下來掌握跨國股票型投資機會的亮點。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，美國第2季GDP年化季增率上調至3.3%，因商業投資增速大幅上修且消費支出仍具韌性，由於近期公布的美股財報獲利持續超越市場預期，預估在消費穩定、AI帶動企業投資，使美國經濟維持溫和擴張狀態，布局以資訊技術為主軸，搭配金融、工業、通訊、非核心消費及核能電力、航太等類股，掌握美股多頭類股輪動機會。

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，美國經濟仍保韌性，目前有超過九成的S&P 500企業已公布第2季財報，其中八成EPS優於預期，企業營運與獲利表現亦保穩健，未來隨著美國財政與關稅政策更進一步明朗，有望吸引全球資金回流美國市場，美股後市表現仍值關注，產業面可持續留意AI科技、工業、公用事業等。