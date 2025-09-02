陸股指數商品 紅不讓

中國股市自年初以來持續走強，投信法人指出，陸股由電信業務、信息技術與原物料類股引領走揚，上證綜指續創十年新高價位，推升陸股相關ETF近來頗有表現，包括復華中國5G（00877）、永豐中國科技50大、富邦深100、群益深証中小，近一個月漲幅都超過15%。

復華投信指出，由於中國政府持續扶植本土供應鏈與提升國產AI晶片市場占有率，進一步挹注A股人工智慧、5G通信板塊熱度。隨市場對AI算力需求有增無減，同步帶動高速傳輸需求，將持續增添5G通信供應鏈基本面動能。

群益投信中國研究團隊指出，由於債市、現金、黃金及樓市等資產收益率欠佳，市場資金轉向股市。在A股市場財富效應明顯，伴隨成交量放大，投資者風險偏好提升，且目前估值處於歷史合理區間，尚未過高。官方透過制度改革與政策支持，持續提升A股對資金的吸引力。

法人分析，中國人行開展6,000億人民幣中期借貸便利操作，此為人行連續六個月加量續作，增加市場流動性，陸股由電信業務、信息技術與原物料類股引領走揚，上證綜指續創十年新高價位。

據報導，中國晶片製造商擬將AI晶片產量提高兩倍，人工智慧晶片龍頭寒武紀上半年營收較去年同期大增且轉虧為盈，帶動半導體、科技類股勁揚。