近期輝達（NVIDIA）推出AI機器人新大腦JetsonAGXThor，宣告「物理AI世代」來臨，機器人概念股成為亮點，看好投資機會的投資人可以留意相關基金或是ETF。

國泰AI機器人經理人游凱卉表示，JetsonAGXThor，AI性能較前一代提升7.5倍，能源效率提升3.5倍，僅須130瓦功率即可支援大型語言模型與視覺模型，相當於電競筆電的120瓦、遠低於吹風機動輒1,000瓦的高耗能。

該平台能同時處理多個感測器資料並運行多模型，顯著提升即時推論能力，解決機器人實際應用的最大瓶頸。意味著高性能AI半導體已能推動機器人實際落地應用，機器人將翻轉各行各業及人類生活的趨勢已成定局，未來將帶動更多應用落地，從智慧製造到醫療服務，市場潛力龐大。

研調機構TrendForce指出，JetsonAGXThor的突破，使終端機器人具備「看見、思考、行動」的智慧化能力，能即時處理龐大感測資料與大型語言模型，推動人形機器人進入實用階段，預估至2028年，人形機器人晶片市場規模將突破4,800萬美元，較今年成長逾13倍，展現強勁動能。

機構法人進一步指出，AI產業並未過熱，甚至2026年都還不是資本支出的高峰，推論模型與企業應用將成為最大驅動力，顯示AI與機器人主題具備長期投資價值。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成強調，近期AI技術、人形機器人發展，讓機器人運用從過往工業生產、機器式運用領域，進一步來到安全系數提高、精細化動作，與更加靈活的運用場域，這波機器人題材持續升溫，也為AI晶片、傳感器、控制器、機構件，再加上電池相關產業鏈帶投資機會。

除機器人之外，台新全球AI研究團隊表示，四大CSP業者不受關稅影響，4、5月財報季仍釋出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，Meta今年資本支出上修至640~720億美元，年增率高達64~84%，上修幅度達7~12%；Google第1季資本支出172億美元，其中60%用於TPU及GPU，40%用於資料中心及網路設備，今年資本支出維持750億美元；AI算力持續供不應求。