台股科技基金受惠AI趨勢 績效打敗大盤 逢低可布局

台股昨（2）日震盪，但台股科技型基金近三個月表現亮眼，前十強績效均超過32%，遠勝大盤績效兩倍之多。法人表示，雖短期指數高檔震盪，但AI趨勢與出口動能強勁，長期多頭格局未變，下半年仍具布局契機，可伺機逢低布局。

根據CMoney統計至1日，觀察33檔台股科技型基金績效前十強，其中合庫台灣高科技、群益創新科技、聯邦精選科技、國泰科技生化基金績效達35%以上，表現搶眼；台新2000高科技、統一奔騰、永豐領航科技、第一金電子、華南永昌未來科技、摩根新興科技等則達32%以上，遠遠超越大盤的12.7%。

聯邦投信產品協理何彥樟分析，近期除了須關注國際景氣變化及關稅影響外，在指數與權值股屢創新高之際，追價力道相對有限，建議投資人須留意回檔風險並避免持股權重過高。不過，由於基本面依然穩健，台股整體多頭格局仍未改變。

台股科技型基金績效

群益投信指出，台股正逐步消化對等關稅的影響，短期震盪並不會改變長線多頭的趨勢。整體而言，台灣GDP成長可望優於各機構預期，AI趨勢成為驅動台灣出口成長的關鍵力量，下半年預估有望保持相當的成長動能。強勁的出口成長帶動電子製造業的投資持續增長。

另外，經濟與AI驅動的成長，是強勁的「順風」，為台灣出口與投資帶來長期正向動能。關稅政策影響則是「逆風」，尤其對部分電子產品和傳產造成壓力。儘管存在短期挑戰，以AI趨勢和台灣半導體產業的戰略地位，長期所帶來的成長動能，有望成為支撐台股的動能。

台新2000高科技基金經理人沈建宏分析，就技術面來看，台股反彈超過6,000點，累積不小獲利了結賣壓；另外，9月仍有232條款帶來的半導體等專項稅衝擊。

基本面而言，下半年台灣與美國總體經濟成長將下滑；另一方面，歷史統計美股9月是一年中表現相對差，預期9月台股可能出現漲多拉回修正。不過，基於AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，即使反彈6,000點但許多個股仍在相對低檔；且預期第4季至明年第1季基本面仍佳，因此台股大幅拉回可逢低擇優布局。