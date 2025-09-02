12檔商品受益人數創高

根據集中保管結算所統計，上周全體ETF受益人數較前一周下滑，卻有12檔主、被動ETF受益人數再創歷史新高，以近期績效表現亮麗的主動式台股ETF、海外股票型ETF最受青睞，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒、新光美國電力基建、中信日本商社等。

投信法人表示，觀察上周海內外ETF受益人數表現，以主動式台股ETF新增人數最多，尤以主動統一台股增長、主動群益台灣強棒兩檔主動台股ETF，近三個月績效上漲逾三成，吸引投資人持續追捧；至於被動式海外股票ETF，以新光美國電力基建新增1,641人最多，顯示市場買盤仍集中在美國AI長線電力稀缺與先進核能趨勢題材帶勁；另外中信日本商社增加886人居次，顯示股神巴菲特旗下波克夏持續加碼日本商社股票，也吸引ETF投資人效法跟風。

新光美國電力基建ETF研究團隊強調，未來十年內人工智慧（AI）能源轉型新浪潮，將推動美國電力基建ETF，成為長線投資美國熱門趨勢主題，未來AI能源型態，不論是核能、水力、火力、再生能源，都急需要穩定電網與智慧電網作配套，帶動美國電力基建行業。除受惠AI產業成長前景佳帶動外、現行電力公用事業也將迎來新一輪電網升級與轉型潮，可以想像未來人們生活協作離不開AI，AI將變成如公用事業般的必需品，看好未來美中兩國的AI晶片戰與歐美科技巨擘的AI電力戰，將推動美國整體電力基礎建設快速發展。

展望台股後市表現，凱基投信分析，隨著雲端服務供應大廠持續上修資本支出，AI終端應用也不斷擴大，在供需兩旺的產業環境下，AI趨勢浪潮逐漸展現其商業價值，並轉化為台股企業獲利增長動能；由半導體撐起半邊天的台股，可望持續吸引市場資金青睞。台灣企業在技術與產業鏈上的護城河優勢，台股的強者恆強態勢預期仍將延續。