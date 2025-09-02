快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

12檔商品受益人數創高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

根據集中保管結算所統計，上周全體ETF受益人數較前一周下滑，卻有12檔主、被動ETF受益人數再創歷史新高，以近期績效表現亮麗的主動式台股ETF、海外股票型ETF最受青睞，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒、新光美國電力基建、中信日本商社等。

投信法人表示，觀察上周海內外ETF受益人數表現，以主動式台股ETF新增人數最多，尤以主動統一台股增長、主動群益台灣強棒兩檔主動台股ETF，近三個月績效上漲逾三成，吸引投資人持續追捧；至於被動式海外股票ETF，以新光美國電力基建新增1,641人最多，顯示市場買盤仍集中在美國AI長線電力稀缺與先進核能趨勢題材帶勁；另外中信日本商社增加886人居次，顯示股神巴菲特旗下波克夏持續加碼日本商社股票，也吸引ETF投資人效法跟風。

新光美國電力基建ETF研究團隊強調，未來十年內人工智慧（AI）能源轉型新浪潮，將推動美國電力基建ETF，成為長線投資美國熱門趨勢主題，未來AI能源型態，不論是核能、水力、火力、再生能源，都急需要穩定電網與智慧電網作配套，帶動美國電力基建行業。除受惠AI產業成長前景佳帶動外、現行電力公用事業也將迎來新一輪電網升級與轉型潮，可以想像未來人們生活協作離不開AI，AI將變成如公用事業般的必需品，看好未來美中兩國的AI晶片戰與歐美科技巨擘的AI電力戰，將推動美國整體電力基礎建設快速發展。

展望台股後市表現，凱基投信分析，隨著雲端服務供應大廠持續上修資本支出，AI終端應用也不斷擴大，在供需兩旺的產業環境下，AI趨勢浪潮逐漸展現其商業價值，並轉化為台股企業獲利增長動能；由半導體撐起半邊天的台股，可望持續吸引市場資金青睞。台灣企業在技術與產業鏈上的護城河優勢，台股的強者恆強態勢預期仍將延續。

延伸閱讀

市場靜待美國非農出爐 新台幣續貶改寫近4個月新低

9月台股期指跌260點

台股失守月線、跌破24,000點大關 九月5大因素恐導致拉回

8月台股主動式ETF吸金超夯 高息00961逆勢竄起

相關新聞

大摩美國增長 聚焦

摩根士丹利美國增長基金周漲7.3%。由於美國第2季GDP年化季增率3.3%、7月耐久財訂單、7月新屋銷售、上周請領失業救...

市場居高思危 外資撤離亞洲股市 台韓越泰統統失守

美股高檔震盪，市場開始居高思危，上周亞股僅有印尼股市力守資金淨流入，其他市場全數遭外資提款，其中印度股市失血逾15億美元...

12檔商品受益人數創高

根據集中保管結算所統計，上周全體ETF受益人數較前一周下滑，卻有12檔主、被動ETF受益人數再創歷史新高，以近期績效表現...

歐股基金錢景獲市場肯定 投資吸引力增強

美股投資人近來開始居高思危，資金似有分散跡象。投信法人指出，隨著歐洲央行進入降息循環尾聲，輔以基本面逐步改善、且估值更具...

多重資產基金 穩穩賺

美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出鴿派訊號，強調勞動市場面臨下行風險，市場對9月降息預期升溫，推動股債市展望轉趨樂觀。...

全球市場觀測站／美投等債 表現突出

上周市場樂觀反應聯準會主席鮑爾暗示9月展開降息利多，美國經濟數據亮眼加上輝達財報優於預期，亦帶動股市漲勢。以個別產業而言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。