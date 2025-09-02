市場居高思危 外資撤離亞洲股市 台韓越泰統統失守

美股高檔震盪，市場開始居高思危，上周亞股僅有印尼股市力守資金淨流入，其他市場全數遭外資提款，其中印度股市失血逾15億美元表現墊底，東北亞雙雄台韓股市分別遭賣超4.7億美元、6.9億美元，馬來西亞、越南、泰國等皆呈現2億至近4億美元不等的資金淨流出。

若從8月來看，外資對亞股也相對不友善，保德信指出，8月除了印尼獲得6.7億美元資金買盤，其餘清一色呈現賣超態勢，印度遭提款近33億美元最差，台股遭調節22.4億美元倒數第二，越南股市遭減持14億美元倒數第三；不過，8月亞股在內資力挺之下，越南股市單月大漲11.9%位居第一，陸股漲幅10.3%名列第二，印尼與馬來西亞股市雙雙上漲逾4%，台股單月漲幅2.9%同樣力守正報酬。

陸股持續強勢，PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，上證指數上周再度刷新十年新高，主要受惠於「平替版輝達」寒武紀上周引爆陸股熱潮，股價飆漲超過貴州茅台成為新科股王。在中國政府呼籲國內企業停止採購輝達H20晶片的同時，寒武紀被寄望可承接相關訂單，使其成為近日陸股最受矚目標的。

亞洲主要股市外資買賣超情形

不過，林哲宇提醒，從經濟數據來看，國家統計局公布1~7月工業企業利潤降1.7%，國有控股企業利潤及股份制企業利潤較去年同期雙雙下滑，在外部不確定性仍高下，國內需求疲弱，「反內捲政策」效果尚未反映在企業獲利層面上。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，上周在降息預期升溫，加上市場對輝達財報及其機器人大腦新品樂觀期待下，推升大盤刷新歷史新高。雖然隨後有獲利了結賣壓，但周線、月線仍走揚，月線收連四紅，多頭氣勢旺盛。

整體看，台股在AI發展大勢下可望持續成長，短期大跌是中長線布局佳機。展望後市，在美CSP廠商持續上修資本支出下，為台灣供應鏈提供訂單支撐，預估市場資金將往明年成長較明確的族群，GB300、Meta、Google供應鏈、美國建廠、WMCM設備、2奈米供應鏈等產業值得留意。