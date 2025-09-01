快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

多重資產基金 穩穩賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出鴿派訊號，強調勞動市場面臨下行風險，市場對9月降息預期升溫，推動股債市展望轉趨樂觀。儘管風險偏好回升，考量股市已處高位，加上貿易戰可能演變為貨幣戰與地緣政治衝突，後續仍須審慎因應，建議可藉由多重資產配置降低風險。

富邦雙核心戰略多重資產基金經理人陳臻怡表示，根據全球動盪訊號（GTS），目前仍處於示警狀態，但自7月起指標明顯回落，反映美國政府在減稅政策與關稅爭端上的不確定性已邊際下降，惟投資人還是不應忽視風險的存在。

股票配置方面，可優先關注受惠AI趨勢的半導體權值股，並採取分批進場策略，以降低高檔追價風險。收益資產方面，關注兼具高股息、低波動特性的收益型資產。陳臻怡指出，在地緣政治與關稅爭端頻繁的國際新局勢下，黃金仍具避險吸引力，全球央行持續加碼購金亦提供支撐。亞洲兩大新興經濟體印度與越南近日相繼釋放重大政策訊號，恐將重塑全球貴金屬投資版圖。

世界黃金協會指出，印度黃金ETF已連三月實現資金淨流入，7月底總資產管理規模年增96%至78.5億美元，7月當月新增開戶數21.5萬個，呈現成長態勢，凸顯投資人對黃金資產配置的熱情。

印度 美國聯準會

延伸閱讀

紐時：川普暗示學巴基斯坦提名諾貝爾和平獎 激怒莫迪

上合天津峰會今揭幕 「習莫會」中午先登場 看點有哪些？

莫迪與澤倫斯基通話 重申印度支持和平解決方案

莫迪來訪敲定合作案 印度將獲日投資680億美元

相關新聞

歐股基金錢景獲市場肯定 投資吸引力增強

美股投資人近來開始居高思危，資金似有分散跡象。投信法人指出，隨著歐洲央行進入降息循環尾聲，輔以基本面逐步改善、且估值更具...

科技ETF大咬AI紅利 將是美股上漲領頭羊

進入AI時代後，擁有AI實力才是強國；大企業比AI，展現企業科技力，AI讓輝達成為市值最大的公司，讓微軟市值重返榮耀。分...

多重資產基金 穩穩賺

美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出鴿派訊號，強調勞動市場面臨下行風險，市場對9月降息預期升溫，推動股債市展望轉趨樂觀。...

全球市場觀測站／美投等債 表現突出

上周市場樂觀反應聯準會主席鮑爾暗示9月展開降息利多，美國經濟數據亮眼加上輝達財報優於預期，亦帶動股市漲勢。以個別產業而言...

多重系列TISA級別績效比拚 這檔唯一聚焦科技投資

金管會鼓勵民眾及早進行退休理財運動，於7月推行「台灣個人投資儲蓄帳戶TISA」制度，其中的多重資產系列基金因具備更強的風...

基金停利停損 法人教戰

想以小額投資踏入資本市場的新鮮人來說，投資基金是相對低風險的開始，但究竟要選擇單筆或定期定額？要不要停利停損？該如何停利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。