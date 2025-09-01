多重資產基金 穩穩賺

美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出鴿派訊號，強調勞動市場面臨下行風險，市場對9月降息預期升溫，推動股債市展望轉趨樂觀。儘管風險偏好回升，考量股市已處高位，加上貿易戰可能演變為貨幣戰與地緣政治衝突，後續仍須審慎因應，建議可藉由多重資產配置降低風險。

富邦雙核心戰略多重資產基金經理人陳臻怡表示，根據全球動盪訊號（GTS），目前仍處於示警狀態，但自7月起指標明顯回落，反映美國政府在減稅政策與關稅爭端上的不確定性已邊際下降，惟投資人還是不應忽視風險的存在。

股票配置方面，可優先關注受惠AI趨勢的半導體權值股，並採取分批進場策略，以降低高檔追價風險。收益資產方面，關注兼具高股息、低波動特性的收益型資產。陳臻怡指出，在地緣政治與關稅爭端頻繁的國際新局勢下，黃金仍具避險吸引力，全球央行持續加碼購金亦提供支撐。亞洲兩大新興經濟體印度與越南近日相繼釋放重大政策訊號，恐將重塑全球貴金屬投資版圖。

世界黃金協會指出，印度黃金ETF已連三月實現資金淨流入，7月底總資產管理規模年增96%至78.5億美元，7月當月新增開戶數21.5萬個，呈現成長態勢，凸顯投資人對黃金資產配置的熱情。