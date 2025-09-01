全球市場觀測站／美投等債 表現突出

上周市場樂觀反應聯準會主席鮑爾暗示9月展開降息利多，美國經濟數據亮眼加上輝達財報優於預期，亦帶動股市漲勢。以個別產業而言，資訊科技股相對領先。債市方面，受惠於9月可望降息的消息，美債殖利率回跌，債券普遍上揚，投資級公司債表現突出。

鮑爾在全球央行年會演說態度轉鴿，暗示今年9月可能降息，提振市場投資信心，股債市均有不錯表現。不過股市投資人還有另一個觀察焦點，輝達財報。

野村投信表示，輝達公布財報顯示第2季營收為467億美元，高於市場原先預估的460億美元，但對第3季展望則相對保守，在盤後公布股價一度回跌。

整體而言，輝達即使營收與獲利成長出現減速，但企業對AI需求十分強勁，且美國有望放寬晶片商銷售大陸限制，對輝達成長具正向意義，因此美股在震盪後仍續創新高。另一方面，經濟數據也是市場關注焦點。美國第2季GDP成長上修至3.3%，優於前值與市場預期，主要受惠於企業投資與貿易所推動。7月核心PCE則是年增2.9%，也符合市場預估。

野村投信指出，雖然在關稅升高情況下，美國通膨仍有上揚壓力，但關稅對於通膨的影響應屬短期，不至於造成長期的通膨，且不少項目有可能獲得豁免，反倒是勞動市場若持續降溫，聯準會的確有降息可能與空間。債券方面，在鮑爾傳達9月可能降息的訊號後，美債殖利率下滑，信用債券上漲。投資級公司債對利率變動敏感度高，債券殖利率優於美國公債，近期可作為投資組合裡債券的核心部位。