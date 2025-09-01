快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

全球市場觀測站／美投等債 表現突出

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周市場樂觀反應聯準會主席鮑爾暗示9月展開降息利多，美國經濟數據亮眼加上輝達財報優於預期，亦帶動股市漲勢。以個別產業而言，資訊科技股相對領先。債市方面，受惠於9月可望降息的消息，美債殖利率回跌，債券普遍上揚，投資級公司債表現突出。

鮑爾在全球央行年會演說態度轉鴿，暗示今年9月可能降息，提振市場投資信心，股債市均有不錯表現。不過股市投資人還有另一個觀察焦點，輝達財報。

野村投信表示，輝達公布財報顯示第2季營收為467億美元，高於市場原先預估的460億美元，但對第3季展望則相對保守，在盤後公布股價一度回跌。

整體而言，輝達即使營收與獲利成長出現減速，但企業對AI需求十分強勁，且美國有望放寬晶片商銷售大陸限制，對輝達成長具正向意義，因此美股在震盪後仍續創新高。另一方面，經濟數據也是市場關注焦點。美國第2季GDP成長上修至3.3%，優於前值與市場預期，主要受惠於企業投資與貿易所推動。7月核心PCE則是年增2.9%，也符合市場預估。

野村投信指出，雖然在關稅升高情況下，美國通膨仍有上揚壓力，但關稅對於通膨的影響應屬短期，不至於造成長期的通膨，且不少項目有可能獲得豁免，反倒是勞動市場若持續降溫，聯準會的確有降息可能與空間。債券方面，在鮑爾傳達9月可能降息的訊號後，美債殖利率下滑，信用債券上漲。投資級公司債對利率變動敏感度高，債券殖利率優於美國公債，近期可作為投資組合裡債券的核心部位。

降息 美國公債

延伸閱讀

世界日報社論／撤換聯準會理事 川普將政府武器化

鮑爾「唱鴿」激勵股市

美聯準會主席演說增強降息希望 亞股多收高

鮑爾案釋降息、美積電疑慮去除 台股開盤後大漲近500點

相關新聞

歐股基金錢景獲市場肯定 投資吸引力增強

美股投資人近來開始居高思危，資金似有分散跡象。投信法人指出，隨著歐洲央行進入降息循環尾聲，輔以基本面逐步改善、且估值更具...

科技ETF大咬AI紅利 將是美股上漲領頭羊

進入AI時代後，擁有AI實力才是強國；大企業比AI，展現企業科技力，AI讓輝達成為市值最大的公司，讓微軟市值重返榮耀。分...

多重資產基金 穩穩賺

美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出鴿派訊號，強調勞動市場面臨下行風險，市場對9月降息預期升溫，推動股債市展望轉趨樂觀。...

全球市場觀測站／美投等債 表現突出

上周市場樂觀反應聯準會主席鮑爾暗示9月展開降息利多，美國經濟數據亮眼加上輝達財報優於預期，亦帶動股市漲勢。以個別產業而言...

多重系列TISA級別績效比拚 這檔唯一聚焦科技投資

金管會鼓勵民眾及早進行退休理財運動，於7月推行「台灣個人投資儲蓄帳戶TISA」制度，其中的多重資產系列基金因具備更強的風...

基金停利停損 法人教戰

想以小額投資踏入資本市場的新鮮人來說，投資基金是相對低風險的開始，但究竟要選擇單筆或定期定額？要不要停利停損？該如何停利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。